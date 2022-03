Dopo la sua esperienza al GF, sembra proprio che fiocchino proposte lavorative per l’influencer italo-americana anche da parte del cantante rivelazione di Amici.

Sembra proprio che Soleil Sorge stia conquistando la popolarità. Dopo il GF Vip 6, ha accettato il ruolo da opinionista a La Pupa e il Secchione, ora sembra che anche San Giovanni sia stregato dall’influencer e che le voglia proporre un lavoro.

Nuovo lavoro per Soleil Sorge?

Secondo alcune indiscrezioni, San Giovanni, cantante rivelazione di Amici, vorrebbe che Soleil Sorge fosse la protagonista di una sua clip video. A breve infatti, dovrebbe uscire un suo nuovo singolo e l’influencer potrebbe interpretare il ruolo di una ragazza ferita dall’amore. Nonostante non abbia vinto il reality, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta scalando pian piano le vette del successo. Il GF è stato solo un punto di partenza, uno strumento per farsi conoscere come lei stessa ha dichiarato.

Torto o ragione sembra che l’ex gieffina stia conquistando tutti sopratutto Sonia Bruganelli. L’opinionista, moglie di Bonolis, sta pensando di offrire un lavoro alla Stasi sempre in ambito Tv. Alcune voci di corridoio parlano anche di un programma radiofonico proprio con la gieffina, che sia vero? Per ora nessuna conferma ufficiale ma le premesse sembrano esserci tutte.

Riproduzione riservata © 2022 - DG