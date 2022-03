La showgirl risponde al gossip secondo il quale ci sarebbe una crisi tra Buffon e Ilaria D’Amico, ma rimane molto vaga.

In questo mese oltre alla crisi tra Ilary e Totti si è parlato molto di Buffon e Ilaria D’Amico. Il gossip parlava di una crisi tra i due dovuta al fatto che non arrivano mai le nozze per la giornalista. Ora a parlare sulla presunta crisi è l’ex del portiere Alena Seredova.

Le dichiarazioni di Alena Seredova

Come riporta Today: “A domanda diretta posta da chi le domanda se davvero Buffon e D’Amico sono in crisi, Alena risponde senza mezzi filtri: “Ma io non ne so assolutamente niente”, dice. E ancora: “Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip”. Insomma, Seredova non si sbilancia ma, anche in questa occasione, si pronuncia sulla vicenda. Del resto la modella non ha fatto mistero, anche di recente, di quanto la separazione dal calciatore l’abbia segnata.“

Rimane molto vaga dunque la ex di Buffon che non si esprime affatto sulla questione né in negativo e neanche in positivo, anzi sembra anche infastidita dalla domanda. Per il momento il gossip è stato smentito da una foto di famiglia pubblicata da Gigi con la sua compagna.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG