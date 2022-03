Lo scrittore interviene sulla malattia annunciata dal rapper e svela quanto la sua storia lo abbia toccato con gli occhi colmi di commozione.

Dopo l’annuncio da parte di Fedez e della sua malattia, Mauro Corona interviene a Cartabianca parlando del rapper e di quanto sia dispiaciuto per lui. Il giornalista si dimostra estremamente sensibile a questo argomento per averne avuto un esempio tangibile in famiglia.

Le dichiarazioni di Mauro Corona

Come riporta Notizie, Mauro Corona parla a Cartabianca della malattia di Fedez e dichiara: “Io darei un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male“.

Il rapper si è operato ieri al San Raffaele e alcune indiscrezioni parlano di operazione all’addome. Fedez stesso aveva annunciato suo social la sua malattia: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. (…) Se questo mio racconto riuscirà a dare conforto anche a una sola persona, perché magari non ha la mia stessa fortuna di essere circondato da così tanti affetti, allora riuscirò a dare un senso a questa parentesi della mia vita”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG