In un video su Tik Tok alcune dichiarazioni dell’ex gieffino destano la curiosità dei suoi follower, le sue parole sono indirizzate chiaramente a un concorrente specifico.

Antonio Medugno ha fatto delle dichiarazioni importanti sul GF Vip. L’ex gieffino sembrava avercela con qualcuno in particolare e in molti ipotizzano si tratti di Delia Duran. I due si erano infatti avvicinati molto ma poi con l’entrata di Alex Belli nella Case le cose sono cambiate e questo ha portato ad un’allontanamento tra i due.

Le dichiarazioni di Antonio Medugno

Come riporta Novella 2000: “Se parlassi crollerebbe mezzo GF Vip”, si legge nella descrizione alla breve clip, mentre Antonio Medugno se la ride soddisfatto. Ma a chi saranno riferite queste parole e a quale vippone sono indirizzate? Al momento il tiktoker non si è espresso a riguardo, ma non è escluso che in futuro possa spiegare cosa intendeva. Le dichiarazioni di Antonio Medugno hanno incuriosito non poco i suoi sostenitori e tutti i fan del GF Vip, che si domandano ora il perché di questa stoccata al vetriolo. Cosa avrà voluto dire il modello? Nel mentre qualche giorno fa sui social ha confessato di essere molto deluso da Delia Duran. Perché? Scopriamolo insieme…“

In molti pensano che si riferisca a Delia Duran, sarà così?

Riproduzione riservata © 2022 - DG