L’ultimo riconoscimento per Leonardo DiCaprio non è un Oscar, bensì un nuovo albero intitolato a suo nome.

Leonardo DiCaprio ha al suo attivo un Osca , un BAFTA e tre Golden Globe, ma il suo ultimo riconoscimento arriva da un gruppo di scienziati internazionali dei Royal Botanic Kew Gardens di Londra e del National Herbarium of Camerun, che hanno onorato l’attore di Hollywood e attivista ambientale dando il suo nome a una nuova specie di albero tropicale. La star di Hollywood è da sempre molto impegnato a difendere l’ambiente e quindi questo è davvero un premio per lui, un onore che alcuni tra gli scienziati più importanti del mondo gli hanno donato.

L’albero in questione è l’uvariopsis Dicaprio, che proviene dalla foresta di Ebo, in Camerun, come riferisce un comunicato stampa che annuncia l’albero tropicale, la prima aggiunta all’elenco delle nuove specie del 2022 a RBG Kew.

DiCaprio: l’impegno ambientale

Questa importante dedica parte dal fatto che Leonardo DiCaprio si è battuto per evitare il disboscamento della foresta di Ebo, una delle più grandi foreste pluviali relativamente incontaminate dell’Africa centrale, che ospita il popolo Banen e una serie di flora e fauna uniche, tra cui gorilla, scimpanzé ed elefanti della foresta minacciati.

Esperti internazionali hanno scritto una lettera al governo, documentando le preziose specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Il problema è stato affrontato da DiCaprio, i cui post sui social media ai suoi milioni di follower hanno aggiunto slancio alla campagna.

