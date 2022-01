Vestiaire Collective: cos’è e come funziona l’app francese che permette di vendere vestiti online.

Shopping online, che passione! Da anni ormai gli italiani, come il resto del mondo, hanno dimostrato di amare la possibilità di fare acquisti non solo nei negozi, ma anche comodamente da casa. Vendere e comprare a distanza non è più impossibile, anche quando si tratta di vestiti. A facilitare le operazioni sono stati anche i tanti siti nati negli ultimi anni, trasformati poi in comodissime app. Tra queste, una delle più apprezzate in tutto il mondo è Vestiaire Collective. Scopriamo insieme come funziona e quali sono le caratteristiche che l’hanno fatta entrare nel cuore degli shopping-lover.

Cos’è Vestiaire Collective

Nata in Francia nel 2009, Vestiaire Collective è una piattaforma dedicata allo shopping online disponibile sia in versione desktop e mobile sul sito web sia in versione app, disponibile per il download gratuito sia su App Store che su Google Play, per iOS o Android.

Shopping online

Semplice da usare e molto completa, permette di vendere e acquistare vestiti, scarpe e ogni altro accessorio legato al mondo della moda. Capi d’abbigliamento firmati che rispondono a un solo requisito: essere in condizioni perfette (o quasi). Ma non solo. All’interno della piattaforma è possibile trovare anche una sezione dedicata agli articoli per la casa e un’altra inerente solo al pet shopping. Insomma, Vestiaire Collective è ben più di una semplice app per scambiare vestiti, ma un vero e proprio microcosmo in grado di rendere semplice e vantaggioso lo shopping online.

Come funziona Vestiaire Collective

Come tutti i negozi online, anche Vestiaire Collective può essere utilizzato in maniera gratuita dopo essersi iscritti. Basta andare inserire pochi dati per poter entrare all’interno del sito. Dopo l’iscrizione è possibile vendere e acquistare i propri capi.

Per guadagnare qualcosa dai propri capi d’abbigliamento basta andare nella sezione Vendi un articolo, compilare tutti i campi richiesti e gli step necessari, inserendo le informazioni sul prodotto, le caratteristiche dettagliate, il prezzo e anche qualche foto, ovviamente. L’importante è dire tutto il necessario, e se possibile anche di più. Ogni informazione potrebbe fare la differenza tra una vendita e una mancata vendita. Conclusa questa fase delicata, clicca su conferma. Sarà il team dell’app a controllare l’annuncio e a pubblicarlo se inserito in maniera corretta.

Una volta venduto il proprio capo di abbigliamento o il proprio accessorio, ti basterà spedirlo all’indirizzo che ti verrà fornito dal sito. Saranno poi gli alla distribuzione di Vestiaire Collective a spedire il prodotto all’acquirente. Quando il prodotto sarà regolarmente arrivato, riceverai il pagamento stabilito. Semplice, no?

Anche acquistare non è complicato. Basta scegliere il prodotto di nostro gradimento, aggiungerlo al carrello, andare all’area pagamento e scegliere il tipo di spedizione che preferiamo. Una volta ricevuto l’articolo, se non risulterà di nostro gradimento potremo metterlo nuovamente in vendita senza alcuna commissione entro 72 ore. Per ogni altra informazione, visita il sito ufficiale.

