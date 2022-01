A breve sarà messa in vendita la casa più costosa al mondo. Scopriamo qual è, dove si trova e quanto costa.

Al mondo ci sono strutture incredibilmente belle che per molti sono vere e proprie opere da ammirare. Basti pensare alla casa delle Kardashian, o ad altre strutture che da sempre sono al centro dell’attenzione di chi le visita.

Tra le tante, anche le “comuni” dimore possono rientrare a pieno titolo tra le più belle. E tra queste c’è una casa che al momento è la più costosa al mondo. Una casa che a breve sarà messa in vendita ad una cifra davvero da capogiro.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Ecco qual è la casa più costosa del mondo

Chiunque ama l’idea di poter vivere in una bella casa. E sebbene per la maggior parte basta avere un tetto sopra la testa ed un ambiente confortevole nel quale sentirsi al sicuro, ogni tanto, fantasticare di vivere in una di quelle magioni che si vedono sul web è più che normale.



agente immobiliare

Una fantasia che per qualcuno potrà diventare presto realtà. A Los Angeles infatti sta per essere messa in vendita la casa considerata più grande e costosa al mondo.

Il suo nome è The One, è grande ben 15.378 metri quadri e ha la vista a 360 gradi su grandi bellezze come l’Oceano Pacifico e le montagne di San Gabriel.

Messa in vendita alla cifra di 295 milioni di euro sarà venduta online dal 7 al 10 Febbraio 2022.

Un vero sogno che si realizza per chi dispone di una simile cifra e sogna da sempre di poter abitare in una casa che sia unica al mondo.

Dove si trova la casa The One

The One si trova a Los Angeles e più precisamente sulla collina di Bel Air. I soffitti sono a Led ed in grado di cambiare scenario in base ai gusti di chi la abita. Ha inoltre 20 camere da letto che danno sull’Oceano o sulla città e vanta 30 bagni, quattro piscine ed uno spazio adibito a contenere ben 30 auto.

Al suo interno ci sono anche un cinema, una discoteca, un salone di bellezza, una pista da bowling e tante altre attrazioni che la fanno sembrare quasi più un hotel che un’abitazione.

Ci sono inoltre tre ville più piccole che sono destinate agli ospiti mentre la camera padronale è praticamente una villa a se stante, situata al centro della casa e che dispone di una cucina, una spa, un bagno turco e una piscina. Una casa che non passa di certo inosservata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG