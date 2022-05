Come leggere le carte napoletane? Vediamo il significato della carte e cosa si può scoprire dopo aver imparato i trucchi della lettura.

La lettura delle carte, oltre che con i tarocchi, può avvenire anche con le carte napoletane. Simili alle piacentine, si differenziano per i particolari disegni che vengono utilizzati per indicare i semi e le cosiddette figure. Vediamo come leggere le carte napoletane e cosa si può scoprire sul proprio passato, presente e futuro.

Come leggere le carte napoletane?

E’ difficile la lettura delle carte napoletane? E’ questa la prima domanda che si pone una persona che intende fare qualche previsione sul proprio futuro oppure fare un salto nel passato. Si tratta di una tradizione molto antica, che generalmente viene tramandata di generazione in generazione. Questo, però, non significa che non si possa imparare con il fai da te a decifrare i tarocchi con le carte napoletane.

Colui che legge le carte, da qualcuno identificato come l’indovino, mescola il mazzo da 40 carte, poi ne prende qualcuna e la mette capovolta sul tavolo. A prescindere dal numero di carte che si lasciano sul tavolo, è importante saper decifrare cosa le stesse vogliono comunicare.

Ci sono diversi metodi di lettura delle carte napoletane, alcuni prevedono anche una interpretazione diversa in base all’uscita delle carte, se capovolte, girate o dritte. Tutte le tecniche, però, sono concordi nel dividere la previsione dei tarocchi made in Napoli tra le carte che recano i numeri e quelli che hanno le figure.

Come si leggono le carte napoletane: i numeri

Chiarito l’importanza dell’interpretazione, vediamo come leggere le carte napoletane in modo semplice. Partendo dai numeri, ovviamente suddivisi per semi, questi vanno letti tenendo bene a mente alcuni significati:

Seme coppe:

Asso: è la casa e può rappresentare la dimora del consultante oppure un edificio, un ufficio o un luogo chiuso a lui/lei famigliare. Se esce capovolta ci sono problemi all’interno della casa/ufficio.

Due: sono le bocche che parlano. Indica un dialogare tra due o più persone, quindi una compatibilità/affinità nella coppia, sia lavorativa che sentimentale. Se capovolta rappresenta problemi comunicativi, mutismo, cose non dette. Non solo, se è vicina a carte negative può significare la presenza di bugie nel rapporto.

Tre: frutto generato dall’unione di due elementi, motivo per cui può preannunciare l’arrivo di un figlio. In ogni modo, indica una soddisfazione in arrivo. Se capovolta può significare una situazione di insoddisfazione.

Quattro: un chiarimento in arrivo. Se capovolta indica un tentativo di chiarimento non andato a buon fine.

Cinque: legami di parentela, famiglia. Se capovolta prevede il ritorno di qualcuno o qualcosa dal passato.

Sei: è il passato, tutto ciò che è avvenuto, il ricordo e le memorie. In base alle carte circostanti, può indicare qualcosa di piacevole o meno.

Sette: rappresenta la riuscita, una soddisfazione. Se capovolta, è il contrario.

Seme denari:

Asso: indica i documenti ufficiali, è positiva e annienta i significati negativi delle carte circostanti. Se capovolta rappresenta una consolazione.

Due: gli occhi, quindi vedere qualcosa o qualcuno. Se capovolta, prevede un messaggio in arrivo.

Tre: un vantaggio sul piano materiale. Se capovolta, indica una perdita economica.

Quattro: solidità e stabilità materiale. Se capovolta, il contrario di quanto detto.

Cinque: amore e arrivo di notizie, buone o cattive. Se capovolta, amore sofferto o finito.

Sei: lacrime, sia in positivo che in negativo.

Sette: porta fortuna e annienta le carte negative circostanti. Se capovolta, c’è una situazione rischiosa in arrivo.

Seme bastoni:

Asso: maschilità, sesso. Se capovolta, un dispiacere in arrivo.

Due: le gambe, quindi uno spostamento breve. Se appare tra due figure può rappresentare una lite, spesso passeggera, tra due persone che si vogliono bene. Capovolta indica la scoperta di cose nascoste.

Tre: unione e sodalizio. Se capovolta, una rottura, lavorativa o sentimentale.

Quattro: dialogo, confronto e stabilità.

Cinque: abbondanza, materiale o spirituale. Capovolta, giustizia e i procedimenti penali.

Sei: ambiente domestico.

Sette: una riuscita. Se capovolta, l’opposto.

Seme spade:

Asso: problema, guaio od ostacolo. Capovolta, il peggio è passato.

Due: inimicizia, discordia e rivalità. Capovolta, attesa, una tregua o una lite cessata.

Tre: zizzania, tradimento, malignità, chiacchere, calunnie e intrighi.

Quattro: dolore, malattia o blocco.

Cinque: un cancello, quindi una chiusura. Se capovolta, gelosia, pentimento e rimorso.

Sei: nemici, falsità e cose nascoste.

Sette: fallimento. Se capovolta, un problema risolvibile in futuro.

Come si leggono le carte napoletane: le figure

Per quel che riguarda le figure, ci sono diversi metodi di interpretazione. Quello più utilizzato è il seguente:

Coppe:

Donna/Re: il consultante è molto emotivo, probabilmente innamorato, e mette tanta passione in quello che fa. Capovolta: periodo delicato a livello sentimentale in corso.

Cavallo: c’è un invito di qualcuno che, molto probabilmente, conosciamo già.

Denari:

Donne/Re: il consultante è impegnato sul lato materiale della propria vita. Capovolta: il consultante è preoccupato per questioni materiali.

Cavallo: pensiero di qualcuno. Capovolta: inazione, inerzia, pigrizia o una situazione di stallo.

Bastoni:

Donna/Re: Il consultante è energico, molto attivo e determinato. Capovolta: periodo di stanchezza e inattività oppure con qualche problema di salute.

Cavallo: un viaggio, una partenza, uno spostamento finisco. Capovolta: rottura.

Spade:

Donna/Re: il consultante è fermo sulle proprie posizioni, rigido o rifiuta di analizzare la situazione. Capovolta: il consultante è molto arrabbiato e agguerrito.

Cavallo: arrivo di qualcuno da fuori o notizie economiche negative. Capovolta: blocco doloroso di una situazione.

