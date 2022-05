Qual è il periodo migliore per andare alle Terme di Suio? Diamo uno sguardo a cosa c’è da vedere nei dintorni di questo bel borgo medievale.

Situate al confine tra Lazio e Campania, le Terme di Suio vantano una storia che affonda le radici in tempi pre-romani. Oltre alle sue preziose acque termali, la zona vanta un castello, un parco naturale e il comprensorio dell’antica Pentapoli Aurunca. Vediamo qual è il periodo migliore per una vacanza rilassante.

Terme di Suio: informazioni

Suio è una frazione del comune di Castelforte, in provincia di Latina. Si trova al confine tra Lazio e Campania ed è attraversato dal fiume Garigliano. Il paese è suddiviso in due zone, Suio Paese e Forma di Suio. La prima area è situata su un’altura, dove sorge anche il castello medievale, mentre la seconda è adagiata sul letto del fiume, dove sgorgano acque sulfuree termali. E’ qui che si trovano gli stabilimenti balneari, dislocati lungo Via delle Terme, un viale molto lungo costruito proprio per collegare i vari siti.

Oltre alle Terme di Suio, anche il borgo medievale e il suo bellissimo castello meritano una visita. Da non dimenticare, inoltre, il vicino comune di Castelforte, probabilmente sorto sulle rovine dell’antica città di Vescia. Suio, non a caso, si trova sul territorio dell’antica Pentapoli Aurunca, la lega costituita dalle seguenti città pre-romane: la già citata Vescia e Suessa, Sinuessa, Minturnae e Ausona. Volendo ci si può tuffare anche nel Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, che vanta la presenza di animali bellissimi e rari, come il lupo, il tritone italiano e il cagnetto.

Terme di Suio: prezzi

I soggiorni presso le Terme di Suio hanno prezzi che variano in base al periodo del pernottamento. Una camera tripla presso Marina Club Hotel, ad esempio, parte da un minimo di 135 euro ad un massimo di 240 euro, a seconda della stagione. Per quel che riguarda gli ingressi alle terme, quelle di Sant’Egidio prevedono il seguente listino prezzi:

Biglietto giornaliero sabato, domenica e festivi – 18 euro;

Ticket pomeridiano sabato, domenica e festivi – 12 euro;

Biglietto ultime due ore – 7 euro;

Biglietto giornaliero ridotto bimbo dalle 16 in poi – 11 euro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG