Lutto per Le Donatella: le due artiste hanno annunciato la morte del padre con un post sui social. Tantissimi i messaggi di condoglianze.

Una bruttissima notizia per tutti coloro che le seguono, ma soprattutto per le dirette interessate. Le Donatella, ovvero le sorelle Silvia e Giulia Provvedi, hanno annunciato la morte del loro padre. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, le due ragazze hanno espresso la loro tristezza per l’accaduto raccogliendo tantissimo affetto.

Le Donatella in lutto: il post per il padre

Le Donatella – Silvia Provvedi e Giulia Provvedi

Una tristissima notizia è giunta, come detto, in queste ore. Un grave lutto ha colpito Silvia e Giulia Provvedi, le sorelle gemelle, note con il nome del loro duo musicale Le Donatella.

Le due ragazze hanno annunciato la morte del padre. Il messaggio è arrivato su Instagram sulla loro pagina: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà ti ameremo per sempre”, hanno scritto nella didascalia del loro post a corredo di una foto completamente nera con un cuore al centro.

Tantissimi i messaggi di sostegno immediatamente ricevuti. Un vero e proprio abbraccio virtuale dei follower a loro vicine in un momento di grande tristezza e dolore.

Molti i volti vip che hanno voluto mandare una “carezza” alle due ragazze. Dall’es tronista Teresa langella, fino a Laura Chiatti e Laura Pausini.

Tra i messaggi, anche quello di Pierluigi Gollini, ex fidanzato di Giulia Provvedi, ora calciatore della Fiorentina, che ha commentato il post con due cuori spezzati. Non ci sono, per ora, altre novità su cosa sia accaduto al padre delle Donatella.

Di seguito il post Instagram delle due artiste:

