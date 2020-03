Molti se lo chiedono: è meglio lavare i denti con l’acqua fredda o con quella calda? La risposta arriva dagli esperti, che consigliano…

L’igiene orale, come tutti sanno, è importante: infatti lavarsi i denti ogni giorno, tante volte al giorno fa la differenza per quanto riguarda la formazione di carie per esempio, o anche banalmente per avere una bocca pulita e un buon alito. Ma è bene farlo con l’acqua fredda o con quella calda? Ognuno di noi ha le sue abitudini a questo proposito, ma esiste davvero un modo giusto di fare? Gli esperti ce lo dicono!

Lavarsi i denti con l’acqua calda o fredda

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/dentifricio-spazzolino-da-denti-3067569/

Secondo la scienza, lavarsi i denti con l’acqua fredda o calda sarebbe indifferente, o meglio in nessuno dei due modi si incorre in problemi. Questo è vero secondo la maggior parte dei dentisti, in particolare secondo la professoressa Anne Skaare dell’Istituto di Clinica Dentistica dell’Università di Oslo, che dice che la temperatura dell’acqua per lavarsi i denti non influisce in alcun modo. Molti infatti preferiscono lavarsi i denti con l’acqua fredda perché questa ha un’azione rinfrescante, diversamente da quella calda.

Però c’è un piccolo problema, nei confronti dell’acqua calda, secondo il portavoce dell’Associazione Dentisti Americani Richard H. Price: usare l’acqua del rubinetto a temperature tiepide o alte può portare al danneggiamento delle setole dello spazzolino, rendendolo quindi inutilizzabile dopo meno tempo rispetto se si usa l’acqua fredda per lavare i denti.

Ricordiamo inoltre, che esistono dei tempi e modi di sostituire il proprio spazzolino da denti, in quanto dopo un uso prolungato diventa inservibile e in alcuni casi dannoso per la nostra igiene orale. Infatti cambiarlo di frequente permette di mantenere la propria bocca pulita al massimo e di non far proliferare i batteri che in qualche modo potrebbero compromettere la salute dei nostri denti e, di conseguenza, quella della nostra persona.

