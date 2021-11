Lady Gaga incanta tutti a Londra, alla première del film House Gucci, naturalmente in uno splendido abito Gucci.

Senza se e senza ma, per quanto abbia già diviso Hollywood, sappiamo che House of Gucci è uno dei film più attesi dell’anno. A dirigerlo un nome altisonante come Ridley Scott, ad interpretarlo un cast di attori stellari che ricostruiranno l’omicidio di Maurizio Gucci, Presidente della casa di moda nel 1995 ad opera di sua moglie Patrizia Reggiani interpretata da Lady Gaga. In occasione della première del film a Londra, la cantante e attrice americana non poteva che incantare e concentrare l’attenzione su di sé grazie ad un abito da sogno.

Lady Gaga: il look viola firmato Gucci trasforma la cantante in una diva del cinema

Alla première naturalmente non mancavano all’appello anche altri protagonisti: Adam Driver, nei panni di Maurizio Gucci e Jared Leto nel ruolo di Paolo Gucci, anche lui al centro dell’attenzione per aver indossato un delicato completo in velluto verde acqua firmato Gucci, abbinato ad una clutch scintillante a forma di cuore. Ma regina del red carpet è stata Lady Gaga, che ha incantato tutti con un look viola, suggerendoci di non sottovalutare questo colore nel guardaroba invernale.

L’outfit, disegnato da Alessandro Michele, è stato un perfetto mix di eleganza, leggerezza e sensualità: un maestoso abito in chiffon viola plissettato, un pezzo dal sapore cinematografico e presentato alla Love Parade di Gucci. Una scelta perfetta, un abito nel quale la cantante si è sentita completamente a suo agio tanto da aver giocato con il mantello e la leggerezza del vestito davanti ai fotografi, come una novella Marylin Monroe.

Un abito che però Gaga ha reinterpretato alla sua maniera, scegliendo un paio di calze a rete autoreggenti, in bella vista grazie al vertiginoso spacco ed un paio di stivali platform neri con lacci incrociati. Un po’ pop, un po’ punk, un po’ glam, stile che le si confà da sempre. Non sbaglia un colpo Gaga neppure con gli accessori, guanti in cristallo e bijoux Tiffany e Co. più scintillanti che mai.

Non solo il look, ma scenografico anche il make-up viola brillante

In molti hanno definito l’abito di Lady Gaga scenografico, ed in effetti sappiamo bene che un pezzo della Love Parade – collezione Gucci di ultimissima uscita e dedicata ad uno smisurato amore per il cinema e la macchina dei sogni di Hollywood – non poteva che essere l’outfit migliore da sfoggiare su un red carpet. Ma anche il make up di Gaga merita un attimo di attenzione, pensato per valorizzare ancora di più l’abito.

La cantante infatti ha sfoggiato un ombretto viola brillante in una nuance leggermente più chiara delle chiffon del vestito, un profondo e marcato eye-liner che ne metteva gli occhi ben in evidenza e un delicato rossetto luminoso e aranciato per ottenere un effetto assolutamente naturale. Un’altra idea da rubarle: ricordarci quanto un make up in armonia con il vestito possa fare la differenza.