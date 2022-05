Londra è in subbuglio: è in vendita un appartamento nel palazzo dove abitava Lady Diana prima di sposarsi. La cifra è esorbitante.

Nel 1979, quando ancora non aveva sposato il principe Carlo, Lady Diana acquistò un piccolo appartamento situato nel quartiere Earl’s Court, a Londra. Oggi i fan della principessa triste sono in subbuglio perché è in vendita, nel medesimo palazzo, una dimora che sembra essere il sogno di molti. La cifra da sganciare per diventarne proprietari, però, è a dir poco esorbitante.

Lady Diana: in vendita un appartamento nel palazzo dove abitava

Correva l’anno 1979, quando una giovanissima Diana Spencer utilizzò i soldi che la bisnonna le aveva donato per il compleanno di 18 anni – ben 50 mila sterline – per comprare la sua prima casa. Non aveva ancora sposato Carlo d’Inghilterra, ma aveva una gran voglia di indipendenza. Così, prima di stabilirsi a Kensington Palace e diventare per tutto il mondo la principessa triste, acquistò un piccolo appartamento nel quartiere londinese Earl’s Court.

Non si trattava di una dimora imperiale, per quella avrebbe avuto tempo in futuro, ma di un semplice appartamento. Era composto da tre camere da letto e situato in un palazzo di epoca edoardiana, precisamente al civico numero 60 di Coleherne Court.

Lady Diana tenne per sé una sola stanza, mentre le altre le affittò ad alcune amiche. Queste ultime pagavano 18 sterline a settimana di affitto. Una cifra bassissima, soprattutto vista la zona già rinomata a partire dagli anni Settanta.

Quanto costa l’appartamento nel palazzo di Lady Diana?

Dopo il matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo, avvenuto nel 1981, il palazzo situato al civico numero 60 di Coleherne Court, nel quartiere Earl’s Court, divenne meta di curiosi e fotografi. Ad oggi, la realtà non è molto diversa. La prima casa della principessa triste è ancora un luogo di ‘pellegrinaggio’. E’ per questo che l’annuncio di un appartamento in vendita nello stesso palazzo dove ha vissuto la Spencer ha fatto molto scalpore. La trattativa, gestita dagli agenti immobiliari Marsh & Parsons, è per pochi, se non pochissimi. Il prezzo richiesto è pari a 3,15 milioni di sterline, circa 3 milioni e mezzo di euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG