Il termine divelto è di origine latina e si può utilizzare in svariati contesti. Vediamo qual è il significato della parola.

L’espressione divelto non è molto utilizzata nell’italiano parlato del presente e per questo in molti non ne conoscono il significato. Questo termine, però, fa parte da secoli della nostra lingua e può essere impiegato in svariati contesti prendendo connotazioni differenti a seconda dei casi. Scopriamo quindi quali sono i significati di questa parola e vediamo alcuni esempi d’uso.

Origini : dal latino (dis e vellere).

: dal latino (dis e vellere). Quando si usa : si utilizza quando si intende qualcosa da strappare via o sradicare, sia in senso letterale che figurato.

: si utilizza quando si intende qualcosa da strappare via o sradicare, sia in senso letterale che figurato. Lingua : italiana.

: italiana. Diffusione: è un termine diffuso in riferimento a piante e alberi, ma anche ad altri oggetti o in senso figurato.

Il significato di divelto

A parola divelto può essere utilizzata come aggettivo oppure come verbo (è il participio passato di divellere). L’etimologia di questo termine è dal latino, deriva infatti dall’unione di dis e velleree vuole dire letteralmente strappare via. Tra i sinonimi di questa parola ci sono anche sradicare e scalzare, infatti l’espressione si può utilizzare in svariati contesti diversi.

Utilizzato in particolare in riferimento ad alberi e piante che vengono estirpate, il termine divelto si può impiegare anche in altre situazioni. Non è raro utilizzare questa parola riferendosi ad oggetti artificiali come ad esempio lampioni, muri o monumenti.

La parola in questione è impiegata anche in senso figurato. In questo caso la si impiega in riferimento a un’idea o a una convinzione che si vuole eliminare.

Tra i significati del termine vogliamo ricordare anche quello antico. In passato divelto si utilizzava per indicare l’azione di dissodare la terra.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso per comprendere meglio quando è possibile utilizzare questo termine:

“La mia volontà è quella di divellere questa idea”.

“Ho divelto le erbacce per rendere il giardino più bello”.

“Hanno sfregiato e divelto un monumento storico come il cippo degli alpini”.

“Proprio come la parola lapsus, anche divelto ha origine dal latino”.

