Era scomparsa nel 2010 e da allora la sua padrona ha perso le speranze credendola morta, la polizia però è riuscita a rintracciarla dopo 12 anni e ora Zoey è con la sua famiglia.

Questa storia è un vero e proprio miracolo, una cagnolina scomparsa nel 2010 è stata ritrovata dopo 12 anni. Zoey è stata trovata a Stockton, in California, scaricata dalla macchina di qualcuno, malata e affamata. La polizia grazie al microchip ha potuto contattare la padrona che pensava che fosse morte nel 2015. Ora la cagnolina è anziana ma felice tra le braccia della sua vera famiglia.

La toccante storia di Zoey ha un lieto fine

Come riporta Today: “Alcuni passanti, notando la cagnolina anziana, impaurita e probabilmente malata, hanno chiamato la polizia locale. Un ufficiale dei servizi animali ha scansionato il microchip del cane e ha scoperto che era scomparsa dal 2010, mettendo in moto l’iter per contattare la proprietaria Michelle, che non poteva credere a quello che stava accadendo: “Decisamente non mi aspettavo che ciò accadesse, sono davvero entusiasta”.

La sorpresa della proprietaria e la gioia sono incommensurabili quando riceve la chiamata che svela che la sua Zoey è ancora viva. Ora la cagnolina verrà riportata a casa, curata e rimessa in sesto dalla famiglia che l’ha amata tanto anche dopo 12 anni.

