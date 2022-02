Negli Stati Uniti un cane è caduto in una dolina di ghiaccio mentre passeggiava con il proprietario, ma per fortuna è stato salvato da un altro cane.

Una passeggiata tranquilla come ogni giorno per la cagnolina Macy che, con il suo padrone, era al parco vicino casa, nella Virginia Occidentale negli Stati Uniti D’America. Ma purtroppo c’è stato per loro un momento di panico.

Macy, labrador di 11 anni, è caduta in una dolina di ghiaccio spaventando a morte il padrone che non sapeva come aiutarla anche perché era scomparsa, non riusciva più a vederla.

Le ricerche sono iniziate immediatamente dopo che il proprietario aveva avvertito disperato le forze dell’ordine, il dipartimento locale dei vigili del fuoco ed una organizzazione animalista, lo Stretor AnimalControl, che ha ispezionato l’area nota anche per la presenza di doline, delle cavità superficiali più o meno profonde.

Macy è stata ritrovata proprio da un altro cane, un labrador color cioccolato di nome Wrigley, che ha fiutato la sua presenza ed ha fatto sì che la cagnolina venisse salvata.

