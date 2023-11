La rete di protezione è il secondo episodio del 2020 di Il Commissario Montalbano: ecco quali sono i luoghi dove è stato girato.

La rete di protezione, in onda lunedì 16 marzo su Rai Uno a partire dalle 21.35, è il secondo e ultimo episodio de Il Commissario Montalbano di questo 2020. Così come il precedente, Salvo amato, Livia mia, anche questo è stato diretto, oltre che interpretato, da Luca Zingaretti. L’indagine sui cui lavora il Commissario Montalbano riguarderà dei misteriosi fulmini che un uomo consegnala commissario, raccontandogli che li ha girati anni prima il padre ormai morto: Montalbano ricostruirà la storia torbida nascosta all’interna dei video. Ecco le location dove è stato girato l’episodio.

La rete di protezione: le location dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Come in tutti le indagini, il commissario Montalbano porta avanti anche questa nella sua Vigata, cittadina immaginaria della Sicilia nata dalla fantasia di Andrea Camilleri. In La rete di protezione, l’ufficiale di polizia dovrà indagare su un mistero della Vigata del passato.

LUCA ZINGARETTI

Le location dove è stato girato questo episodio sono le stesse degli altri episodi della serie TV. Il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova poi la celebre casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

La rete di protezione: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Tra i protagonisti di La rete di protezione, oltre a Luca Zingaretti (che è anche regista) nei panni del Commissario Montalbano, ci sono ovviamente anche Cesare Bocci, nei panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta, in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella, Sonia Bergamasco è invece Livia.