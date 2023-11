Ecco dove si giocano tutte le partite delle Atp Finals di Torino 2023: la location dove si sfidano i migliori tennisti del mondo.

I migliori otto tennisti al mondo si sfidano in un torneo eccezionale: parliamo delle Atp Finals. Un torneo che negli anni ha visto trionfare grandi campioni di John McEnrone, Bjorn Borg, Andre Agassi, Pete Sampras e, più di recente, Roger Federer, Novak Djokovic e molti altri. Un torneo che nell’edizione del 2023 ha tra i grani protagonisti anche un tennista italiano: Jannik Sinner. Vediamo ora dove si giocano tutte le partite delle Atp Finals.

Dove si giocano le Atp Finals 2023? La location

La città che dal 2021 ospita le Atp Finals 2023 è Torino, che anche la prima città italiana a ospitare il torneo nel quale si sfidano gli otto più forti tennisti del mondo. Tutte le partite, sia del singolo che del doppio, si giocano nel capoluogo di regione del Piemonte, per la precisione al PalaAlpitour.

Campo da tennis

L’impianto si trova in Piazza d’Armi, a due passi dallo Stadio Olimpico Grande Torino, e fu costruito per le Olimpiadi Invernali del 2006 e che, all’epoca, ospitò le partite del torneo di Hockey su ghiaccio. Al suo interno negli anni si sono svolte poi varie manifestazioni sportive, come il Torneo Preolimpico 2016 di basket, Oktagon, la Final Six del Mondiale di pallavolo maschile del 2018.

Ma non solo sport: il PalaAlpitour ha ospitato, per esempio, l’edizione del 2022 dell’Eurovision Song Contest e numerosi altri concerti e spettacoli. Insomma, un impianto pulifunzionale che dal 2006 è stato la location di diversi eventi importanti svolti a Torino.

Atp Finals: le città

Torino ospiterà le Atp Finals fino all’edizione 2025, in precedenza il torneo si è svolto per 11 anni a Londra. La prima edizione del torneo, datata 1970, si è invece disputa a Tokyo, poi a Parigini, Barcellona, Boston, Melbourne, Stoccolma, Houston, New York, Francoforte, Hannover, Lisbona, Sydney, Shanghai, Houston. Poi ancora Shanghai dal 2005 al 2008 e poi, come detto, Londra e infine Torino.