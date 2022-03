Ultime notizie su Alex Belli che, reduce dal GF Vip, parteciperà anche a La Pupa e il Secchione Show, nuovo programma di Barbara D’Urso.

La telenovela nata tra Alex Belli e Soleil Sorge potrebbe non essere finita con il Grande Fratello Vip: ebbene sì, i due ex concorrenti della Casa potrebbero infatti ritrovarsi a La Pupa e il Secchione Show.

Lo fa intendere proprio Alex Belli, punzecchiato da Gabriele Parpiglia durante Casa Chi. L’attore ha detto: “Devo giurare che non mi vedrete a la Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione“

Al momento, sono solo parole di Alex Belli, ma da quello che tende a far capire, probabilmente anche lui come Soleil potrebbe intervenire nel programma in qualche modo.

