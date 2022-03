Dopo la notizia che Fedez ha annunciato su Instagram, stanno arrivando i messaggi di conforto da parte della sua famiglia, anche dalla sua amata Chiara Ferragni.

Qualche minuto fa, Fedez ha annunciato di dover cominciare un percorso per curare una malattia, diagnosticata poco tempo fa. Il rapper, visibilmente commosso e provato dalla cosa, ha raccontato ai suoi milioni di follower l’accaduto, promettendo di condividere di più quando sarà pronto.

Dopo le storie del rapper, anche Chiara Ferragni ha pubblicato un tenero post di conforto per il marito, in cui gli esterna ancora una volta tutto l’amore che prova per lui: “L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di tanto supporto in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto”

Tantissimi i commenti di supporto arrivati al post della Ferragni, tra cui quello di Mara Venier, Levante, Valentina e Francesca Ferragni, Benedetta Parodi, Michela Giraud e tantissimi altri.

Anche il cognato Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, ha pubblicato pochi minuti fa una foto che lo ritrae sorridente insieme a Fedez, un segno di supporto per il cantante con il quale ha un bellissimo rapporto.

Anche su Twitter spuntano i messaggi di supporto per Fedez, da parte di altre personalità famose, come Antonella Clerici, il critico musicale Luca Dondoni, l’avvocato influencer Cathy La Torre e tanti altri.

Forza @Fedez hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica❤️ — Antonella Clerici (@antoclerici) March 17, 2022

Nulla da dire. Federico, ti mando un grande abbraccio e nient’altro. Sappi che i “pensieri positivi” servono. Il mio ti arriva. Adesso e per quanto serve. #Fedez — Luca Dondoni (@LucaDondoni) March 17, 2022

Volevo dire a @Fedez che gli sono vicina, come sono vicina a Chiara e ai loro bambini. Questo brutto momento passerà. Forza ❤️❤️ — Cathy La Torre 🏳️‍🌈 (@catlatorre) March 17, 2022

