Ecco quali sono i luoghi dove è stata girata La Fuggitiva, la fiction Rai con protagonista Vittoria Puccini.

Un misterioso assassinio di un uomo, la sua compagna accusata ingiustamente dell’omicidio e costretta alla fuga per dimostrare la propria innocenza: è questa, in poche righe, la trama de La Fuggitiva, la fiction di Rai 1 con protagonista Vittoria Puccini. Una fiction che è stata girata principalmente in Piemonte: vediamo ora nel dettaglio quali sono le città e le location della serie TV.

La Fuggitiva: le location della serie TV

Chi conosce Torino non farà fatica a riconoscerla ne La Fuggitiva. Il capoluogo di regione del Piemonte è infatti la città che più di ogni altra si è prestata ad ospitare regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori vari della fiction.

VITTORIA PUCCINI

Tra le location di Torino di La Fuggitiva ci sono alcuni luoghi storici della città, come Piazza San Carlo, il Castello del Valentino, Piazza Carlo Alberto e Corso Re Umberto. Ma anche il grattacielo di Intesa San Paolo, il Campus Einaudi e la Nuova Lavazza.

Alcune riprese sono state effettuate in altre località del Piemonte, come il Lago Maggiore: si può riconoscere Stresa con il suo Hotel Regina Palace e Verbania, con il suo lungolago. Altre scene sono state girate a Suna Fondotoce, Ghiffa e Pallanza.

Infine, al di fuori del Piemonte le riprese della serie TV si sono volte a Roma e in Valle D’Aosta.

La Fuggitiva: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, la protagonista principale de La Fuggitiva è Vittoria Puccini, che interprete Arianna Dalmasso, la donna accusata ingiustamente dell’omicidio del proprio compagno.

Nel cast della serie TV troviamo però anche Eugenio Mastrandrea, Alan Cappelli Goetz, Pina Turco, Gilles Rocca, Sergio Romano, Ivan Frank, Maurizio Marchetti, Giorgia Salari Gianluca Vannucci, Daniele Monterosi e Viviana Colais.