Una villa da 40 milioni di dollari immersa nel verde, dove l’attore vive tra relax e sport. Ecco la casa di Will Smith.

Will Smith, icona di Hollywood e volto indimenticabile de Il Principe di Bel-Air, vive in una delle residenze più imponenti della California. La sua villa si trova a Calabasas, località esclusiva sulle colline della San Fernando Valley, a pochi chilometri da Los Angeles. Il valore dell’abitazione supera i 40 milioni di dollari. Scopriamola nel dettaglio.

Dove vive Will Smith: la casa da sogno dell’attore

L’intera proprietà si estende su circa 60 ettari di terreno: un vero e proprio paradiso privato dove la natura è protagonista.

Tra i viali alberati e i prati curati si trovano una piscina panoramica, un laghetto artificiale, una piccola collina e campi sportivi dedicati al basket e alla pallavolo, passioni personali dell’attore.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Non manca, poi, un’area interamente concepita per la meditazione, in quanto, per l’attore, è molto importante la ricerca dell’equilibrio che lo stesso considera essenziale nella sua vita.

L’edificio principale, che si dipana su oltre 2.300 metri quadrati, comprende nove camere da letto, una sala biliardo, un teatro privato e diversi spazi dedicati alla musica e al relax. L’atmosfera che si respira è quella di una dimora calda e accogliente, dove la spiritualità incontra il comfort di un design ricercato.

Interni tra fascino etnico e dettagli su misura

Gli interni della villa raccontano la passione di Will Smith per le culture del mondo. Lo stile etnico è presente in ogni ambiente, in quanto vi sono mobili in legno massiccio, porte provenienti dall’India e armadi con pannelli in quercia del XIX secolo.

I toni caldi del giallo e del marrone creano un senso di armonia, mentre lanterne marocchine e tessuti pregiati decorano salotti e camere da letto.

Ci sono, poi, il pavimento in parquet, la cucina a isola con decorazioni artistiche e il letto a baldacchino. Durante le festività, la scala principale si trasforma in uno spettacolo di luci e addobbi.

Accanto alla residenza principale, Will e Jada Pinkett Smith possiedono anche una casa itinerante da 2,5 milioni di dollari, un camper a due piani dotato di cucina, sala da pranzo e cinema privato con schermo da 100 pollici. Chi desidera vivere, anche solo per pochi giorni, come una star può anche affittarlo — naturalmente, a un prezzo non accessibile a tutti: circa 8.000 euro a settimana è il costo per sentirsi un VIP hollywoodiano.