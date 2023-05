Qual è il significato della canzone L’italiano di Toto Cutugno? Il brano, anche se uscito 40 anni fa, è famoso in tutto il mondo.

Quarant’anni fa, Toto Cutugno non avrebbe mai pensato che L’italiano avrebbe varcato i confini nazionali. La canzone è diventata famosa in tutto il mondo e ancora oggi rappresenta il bel Paese all’estero. Scopriamo il testo e il significato del brano.

L’italiano di Toto Cutugno: il significato della canzone

Correva l’anno 1983, quando Toto Cutugno si presentò in gara al Festival di Sanremo con il brano L’italiano. La classifica non lo premiò, visto che conquistò soltanto il quinto posto, ma la canzone ebbe talmente tanto successo che ancora oggi è considerata un grande classico della musica italiana. In un primo momento, l’artista aveva scritto il pezzo per Adriano Celentano. Quando il Molleggiato ha rifiutato di interpretarlo, Toto ha deciso di inserirlo nel suo repertorio. Vista la fama internazionale del brano, mai scelta fu più azzeccata.

“Buongiorno Italia gli spaghetti al dente

e un partigiano come Presidente

con l’autoradio sempre nella mano destra

e un canarino sopra la finestra“.

Cutugno descrive l’Italia degli anni Ottanta, quando c’era Sandro Pertini “come Presidente” e l’italiano medio era rappresentato da alcuni ‘simboli’, come: l’autoradio nella mano destra – ai tempi questi dispositivi venivano estratti dall’auto e portati con sé per evitare il furto – e la gabbietta con un uccellino in bella vista.

“Buongiorno Italia col caffè ristretto

le calze nuove nel primo cassetto

con la bandiera in tintoria“.

Con L’italiano Toto Cutugno elenca le virtù e i vizi della popolazione, descrivendola con una serie di simboli rappresentativi dell’epoca: dagli “spaghetti al dente” al “caffè ristretto“, passando per “la moviola la domenica in tv“.

Ecco il video de L’italiano di Toto Cutugno:

L’italiano di Toto Cutugno: il testo della canzone

Lasciatemi cantare

con la chitarra in mano

lasciatemi cantare…

