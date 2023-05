Il mondo della musica scende in campo per la popolazione colpita dall’alluvione: ecco quanto costano i biglietti per Italia Loves Romagna.

Quando la solidarietà chiama, il mondo della musica risponde. Così, per dare un sostegno concreto alla popolazione colpita dall’alluvione, quindici cantanti nostrani hanno organizzato Italia Loves Romagna, un concerto benefico che andrà in scena il 24 giugno: ecco dove si acquistano e quanto costano i biglietti.

Italia Loves Romagna: quanto costano i biglietti per il concerto?

Italia Loves Romagna è il concerto che è stato organizzato per aiutare la popolazione duramente colpita dall’alluvione nel mese di maggio 2023. La manifestazione andrà in scena mercoledì 24 giugno presso la RCF Arena di Reggio Emilia – Campovolo e arriva a 11 anni di distanza da quella realizzata per sostenere i terremotati dell’Emilia Romagna. Un evento benefico, che vedrà diversi artisti scendere in campo in nome della solidarietà.

L’intero ricavato della vendita dei biglietti di Italia Loves Romagna verrà devoluto alla popolazione. I tickets saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11:00 di martedì 30 maggio. I circuiti tramite cui è possibile acquistarli sono: Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster. Al momento, non sono state fornite informazioni ufficiali in merito al prezzo dei biglietti. Molto probabilmente, la cifra dovrebbe essere la stessa dell’evento organizzato 11 anni fa per il terremoto, ovvero 30 euro.

Italia Loves Romagna: i cantanti che si esibiranno a Campovolo

Ad Italia Loves Romagna si esibiranno 15 cantanti: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. La Pausini, che in Romagna è nata e cresciuta, ha organizzato anche un altro concerto per aiutare la sua terra. Andrà in scena il prossimo 5 agosto, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Laura, via social, ha annunciato:

“Ciao a tutti, come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie Ig con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG