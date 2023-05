Qual è il significato della canzone Quello che ancora non c’è di Francesca Michielin? Il brano invita a guardarsi dentro.

Francesca Michielin ha regalato ai fan una nuova canzone introspettiva, che potrebbe rispecchiare le fragilità di qualunque altra persona. Si intitola Quello che ancora non c’è ed è un brano che invita a guardarsi dentro, senza mai avere fretta. Vediamo il testo e il significato.

Quello che ancora non c’è di Francesca Michielin: il significato della canzone

Uscita il 24 febbraio 202, la canzone Quello che ancora non c’è di Francesca Michielin è contenuta all’interno dell’album Cani sciolti. Il disco, prodotto insieme a Massimo Colagiovanni, E.D.D., Zef e Davide Sollazzi, è molto introspettivo e questo è il brano che l’artista ha scritto prima di tutte le altre tracce. La cantante esplora il concetto di “identità” e fa un viaggio dentro se stessa.

“Quello che ancora non c’è arriverà da sé

Non aver paura che

Non ci sia tempo per te“.

E’ normale porsi delle domande, avere dei dubbi sul futuro, ma non bisogna mai affannarsi davanti agli interrogativi. Al contrario, è importante non perdere mai di vista se stessi, perché soltanto così non si smarrirà la strada: “Non cercare fuori quello che è dentro di te“.

“Ho pensato tanto, così tanto che non mi è venuto in mente niente

Forse perché

Vorrei esperienze dense e non da collezione!“.

Con Quello che ancora non c’è Francesca Michielin ha ammesso di essere riuscita ad avere una graduale consapevolezza di sé, senza mettersi fretta. In merito alla canzone, l’artista veneta ha dichiarato: “Io sono fortemente fragile: porto la mia fragilità ovunque e contemporaneamente porto in giro la mia musica, cercando di andare oltre la fragilità ma conservandola perché è preziosa“.

Ecco il video di Quello che ancora non c’è di Francesca Michielin:

Quello che ancora non c’è di Francesca Michielin: il testo della canzone

Ho pensato tanto, forse pure troppo

Dimmi perché

Credevo fosse vero, sembravi così sincero…

