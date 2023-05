Lo amiamo alla follia e la sua canzone Supereroi ci ha fatto emozionare, ora scopriamo dove vive: tutto sulla casa di Mr. Rain, l’artista terzo a Sanremo 2023 con il suo brano di successo!

Mr. Rain è uno degli artisti più amati e affermati della scena nazionale, complice il consenso incassato con la sua partecipazione al Festival della canzone italiana nel 2023 sulle note di un successo strepitoso: la canzone Supereroi! Sappiamo tutto (o quasi) della sua storia e della sua vita privata, ma forse vi sfugge dove vive… Scopriamo com’è fatta la casa del cantante!

Mr. Rain vive a Milano: la sua casa spunta sui social…

Vi siete mai chiesti dove vive Mr. Rain? Mattia Balardi, questo il suo vero nome, è originario della provincia di Brescia ma da tempo avrebbe scelto di stare a Milano, città dalle mille sfumature e dall’incessante fermento artistico.

Mr.Rain

È nel suo nido del capoluogo lombardo che si rifugia dopo le fatiche artistiche, tra concerti e studio di registrazione, e secondo quanto trapelato vive insieme alla sua fidanzata, Juliana Ghidini.

La coppia, super riservata, sta insieme dal 2017 e alcuni scorci della casa sembrano filtrare dai social del cantante, spesso immerso in intimi momenti di musica accompagnato dalle note del suo pianoforte…

La zona living a casa di Mr. Rain

Non sono tante le immagini della vita privata di Mr. Rain, molto riservato per tutto quello che riguarda la sua sfera personale e familiare. Tuttavia, alcuni scorci della sua casa milanese sembrano emergere dalle foto e dai video che il cantante di Supereroi condivide di tanto in tanto con il suo pubblico su Instagram.

Come il filmato che lo vede alla chitarra in salotto, seduto sul divano angolare un ambiente molto accogliente e dalle linee pulite ed essenziali.

La casa di Mr. Rain sembra avere un design dal carattere moderno e al tempo stesso semplice, senza troppi fronzoli e molto elegante, complici un arredamento curato e complementi sfiziosi come quadri black&white, cuscini chiari e una bella lampada dallo stile minimal a donare luce e calore.

Un altro video social di Mr. Rain lo vede ancora protagonista con la sua canzone Supereroi, suonata al pianoforte e cantata nella cornice di uno studio dalle linee moderne in cui non si può fare a meno di notare la presenza di due dettagli: la maschera di Iron Man e quella di Deadpool posizionate sul mobile in legno chiaro a dominare una parete della stanza…

