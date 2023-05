Il Resort Castelfalfi sorge nella campagna toscana: ecco dove si trova, quanto costa e i Vip che l’hanno scelto.

Situato nella bellissima campagna toscana, il Resort Castelfalfi regala soggiorni indimenticabili. Dalle bellissime suite alle piscine, passando per i ristoranti e l’azienda agricola biologica: vediamo cosa offre la struttura, quanto costa, dove si trova precisamente e chi sono i Vip che lo hanno scelto.

Resort Castelfalfi: dove si trova e quanto costa

Il Resort Castelfalfi è immerso in un meraviglioso paesaggio fatto di vigneti, oliveti e boschi, a pochi chilometri da San Gimignano. Nel cuore della campagna tra Firenze e Pisa, questo hotel a 5 stelle sorge all’interno dell’omonimo borgo medievale. La tenuta presenta 2.700 ettari di campagna, dove trovano spazio un edificio principale e un ex magazzino del tabacco con 146 camere e suite, un Golf Club a 27 buche, un Parco Avventura, un centro benessere, un miniclub, diverse piscine, un’azienda agricola biologica e sei ristoranti/bar.

Tutte le stanze del Resort, dal design rinnovato ma tradizionale, presentano il bagno in camera e sono dotate di wifi, aria condizionata, tv satellitare e minibar. Soltanto alcune camere, però, hanno balconi panoramici. Castelfalfi dista 60 km dall’Aeroporto di Firenze-Peretola, 70 km da Siena e 50 minuti di auto da Pisa.

Essendo una struttura extra lusso, il Resort Castelfalfi presenta un listino prezzi poco abbordabile. Una suite con vista, non rimborsabile, pagata in anticipo e con colazione compresa, viene 817 euro a notte per due persone. In altri periodi, e in base alle offerte disponibili sui siti di prenotazione tipo Booking.com, il prezzo di una camera alle medesime condizioni scende a 610 euro. Ovviamente, il costo delle stanze non comprende Spa e altri servizi aggiuntivi.

Resort Castelfalfi: i Vip che lo hanno scelto

Il Resort Castelfalfi è una struttura parecchio rinomata, specialmente tra i Vip. L’ultima ad averlo scelto per una pausa dalla vita quotidiana è Beatrice Valli. Insieme al compagno Marco Fantini e ai loro quattro figli, hanno deciso di concedersi cinque giorni completamente immersi nella natura. Nel pacchetto, la coppia ha fatto inserire anche una degustazione di vini per gli adulti e una di olio per i bambini.

