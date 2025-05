L’Eredità – Tutti in viaggio: ecco chi sono i concorrenti vip e a chi verrà devoluto il montepremi

Ecco tutto quello che c’è da sapere su L’Eredità – Tutti in viaggio, lo speciale in prima serata con i concorrenti vip.

Venerdì 2 maggio in prima serata su Rai 1 va in onda una puntata speciale de L’Eredità in cui a sfidarsi sono una serie di coppie di personaggi famosi. Non è la prima volta che il celebre game show va in onda in prima serata: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere, a partire dai concorrenti vip protagonista, della puntata speciale intitolata L’Eredità – Tutti in viaggio.

L’Eredità – Tutti in viaggio: i concorrenti vip

A sfidarsi nella puntata speciale de L’Eredità in onda su Rai 1 venerdì 2 maggio 2025 in prima serata sono sei coppie di concorrenti vip. Eccole:

Giuseppe Zeno e Margaret Madè

Martina Colombari e Billy Costacurta

Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi

Alba Parietti e Francesco Oppini

Ciro e Fabio dei The Jackal

Francesco Paolantoni e Barbara Foria

L’Eredità: i giochi

I giochi previsti nei quali si sfideranno le varie coppie di personaggi famosi in L’Eredità – Tutti in viaggio sono più o meno gli stessi che siamo abituati a vedere nelle varie puntate in onda tutti i giorni nel preserale di Rai 1. In ordine i giochi sono:

1) C’è O Non C’è

2) – La Scalata

3) La Scossa – 1° Manche

4) Canta Che Ti Passa

5) I Fantastici 4

6) La Scossa – 2° Manche

7) Spareggione

8) Triello

9) Calci Di Rigore

10) Ghigliottina

L’Eredità: il montepremi in beneficenza

Îl montepremi finale di questa puntata de L’Eredità, a differenza di quanto avviene con quello messo in palio nelle puntate in onda ogni giorno, non finirà nelle tasche dei vincitori della puntata ma verrà devoluto in beneficenza.

Questa puntata speciale è stata infatti pensata per aiutare Emergenza Sorrisi, una onlus che si occupa di varie iniziative a sostegno dei bambini in tutto il mondo attraverso vari progetti e missioni in varie parti del mondo.