La Rai blocca tre programmi di Stefano De Martino: ecco perché il “golden boy” viene tenuto al riparo da possibili flop.

Stefano De Martino continua a cavalcare l’onda del successo televisivo, imponendosi come uno dei volti più amati della Rai. Sempre più lontano dalle tensioni nella famiglia Rodriguez, si continua concentra sulla sua carriera. Nonostante ciò, Viale Mazzini ha deciso di bloccare tre format che lo vedevano protagonista, scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori. Ecco svelato il motivo.

Stefano De Martino e lo “stop” della Rai

La decisione della Rai, secondo Dagospia e come riportato da Libero, rientrerebbe in una strategia precisa: preservare l’immagine di Stefano De Martino ed evitare il rischio di flop. Uno dei tre progetti bloccati è proprio Stasera Tutto è Possibile, lo show che ha fatto registrare ascolti record su Rai 2 nell’ultima stagione.

Era stata annunciata una promozione speciale per la puntata finale, prevista su Rai1, come simbolica chiusura di un’annata trionfale. Tuttavia, l’iniziativa è stata abbandonata. La dirigenza ha preferito non correre rischi.

Bloccati anche “Meglio Stasera” e il nuovo preserale estivo

Il secondo progetto annullato riguarda Meglio Stasera, spettacolo teatrale con cui Stefano De Martino sta riempiendo teatri in tutta Italia. Inizialmente era prevista una versione televisiva su Rai1, poi completamente rimossa dai palinsesti. Il motivo? Alcuni dirigenti Rai avrebbero ritenuto lo show poco adatto per la tv, preferendo non esporre il conduttore al rischio di una prestazione sotto tono.

Infine, è stato fermato anche un nuovo programma in access prime time che sarebbe dovuto subentrare ad Affari Tuoi durante l’estate. Il format, mai rivelato pubblicamente, avrebbe ruotato attorno alla figura dell’ex ballerino e sarebbe stato una sorta di versione estiva del fortunato game show.

Ma anche in questo caso, la Rai ha deciso di non rischiare. Il timore di un risultato inferiore al 30% di share ha portato alla cancellazione del progetto, optando per il prolungamento di Affari Tuoi fino a fine giugno.