Ecco come fare a partecipare come pubblico a L’Eredità, il seguitissimo quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Uno dei programmi più amati della televisione italiana è senza dubbio L’Eredità: il quiz show di Rai 1 che va in onda ininterrottamente dal 2002 e continuare ad appassionare e a tenere incollati davanti alla TV milioni di telespettatori.

Negli anni il programma è leggermente cambiato, con alcuni giochi che sono stati cambiati nel corso delle varie edizioni e altri che sono rimasti, ma il format è l’apprezzatissimo gioco finale della Ghigliottina sono rimasti gli stessi. Come detto, sono tanti i telespettatori che ogni giorno guardano in TV il programma, ma come si fa ad assistere dal vivo alle registrazioni? Ecco come partecipare come pubblico a L’Eredità.

Come partecipare come pubblico a L’Eredità?

Se volete assistere dal vivo a una puntata de L’Eredità come pubblico in studio potrete chiamare il numero verde gratuito 800.93.83.62. In alternativa potrete collegarvi all’indirizzo https://contactcenter.rai.it/app/scrivici. Una volta arrivati a questa pagina, dovrete compilare il form inserendo i vostri dati personali (nome e cognome), la mail, poi nel menù a tendina alla voce “Tematica” dovrete scegliere la voce “Programmi”.

MARCO LIORNI

Alla voce “Argomento“, selezionate nel menù a tendine “Informazioni sui programmi” e nel nuovo menù a tendina che vi compare, dal nome “Programma“, selezionate “L’Eredità“. Dove c’è scritto “Descrivici la tua esigenza”, dovrete compilare la casella scrivendo appunto che vorreste partecipare come pubblico a L’Eredità. Dopo che avete terminato di compilare il form, cliccate su “Invia la tua richiesta”. Tutte le puntate de L’Eredità sono registrate allo Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, Roma.

Ricordiamo che se invece volete partecipare a L’Eredità come concorrente il percorso che dovrete fare per inviare la vostra candidatura è completamente differente. Quelli che abbiamo descritto sono solamente i metodi per partecipare al programma come pubblico.