Domenica 4 ottobre in prima serata su Rai Uno vanno onda due nuovi episodi di L’Allieva 3: Il coltello di Yanagiba e Stuntgirl. Le anticipazioni.

Le prime due puntate della terza stagione de L’Allieva, andate in onda domenica 27 settembre, hanno fatto registrare buoni ascolti, con una media di circa il 20% di share a puntate. Domenica 4 ottobre, ovviamente su Rai Uno, andranno invece in onda il terzo e il quarto episodio della fiction rispettivamente dal titolo Il coltello di Yanagiba e Stuntgirl. Vediamo ora cosa succederà nelle prossime due puntate: ecco le anticipazioni.

L’allieva 3: anticipazioni e spoiler degli episodi di domenica 4 ottobre

Negli scorsi episodi ha fatto il suo ingresso in scena un nuovo personaggio: Giacomo, il misterioso fratello di Claudio.

Alice mostra un certo interesse per il futuro cognato, così tanto diverso dal fratello. Nel frattempo però la donna deve fare i conti con le pressioni lavorative: la Manes vuole metterla alla prova e l’occasione è rappresentata dall’omicidio di una sushi chef. Intanto Erika inizia a provare sentimenti sempre più forti per Sandro ma quest’ultimo sembra invece provare qualcosa per Alice.

Alessandra Mastronardi

Nel secondo episodio in onda domenica 4 ottobre, Stuntgirl, Alice è alle prese con un nuovo caso: una controfigura che, durante le riprese del film, è rimasta uccisa.

La protagonista è talmente assorta e concentrata dal lavoro da dimenticarsi un appuntamento con Claudio, questo porterà a una lite tra i due, proprio mentre Sandro prosegue il proprio corteggiamento verso Alice. Nel frattempo la protagonista scopre un segreto sulla Suprema.

L’Allieva 3: il cast della serie TV

Alice e Claudio, i due protagonisti principali de L’Allieva, sono interpretati rispettivamente da Alessandra Mastronardi e da Lino Guanciale.

Nel cast della terza stagione troviamo poi Antonia Liskova nei panni della nuova Suprema, la dottoressa Andrea Manes, mentre Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti. Stefano Rossi Giordani è Sandro.