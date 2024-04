Ecco tutto quello che c’è da sapere su L’acchoappatalenti, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Si chiama L’acchiappatalenti ed è il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Una vera e propria novità per il palinsesto televisivo del primo canale Rai, un programma leggero, divertente nel quale gli spettatori avranno la possibilità di vedere all’opera veri e proprio talenti provenienti dai più disparati mondi. E poi ci saranno alcuni concorrenti vip che cercheranno di imitarli dimostrando di possedere anche loro quel particolare talento. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su L’acchiapalenti.

Quando inizia L’acchiapatalenti e dove vederlo in TV e in streaming

La prima puntata di L’acchiappatalenti è in programma su Rai 1 venerdì 10 maggio, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. Oltre che in diretta Tv su Rai 1 il programma piò essere visto anche in diretta streaming su RaiPlay. Su RaiPlay sarà inoltre possibile trovare caricate tutte le puntate che potranno essere viste in qualsiasi momento. Il programma andrà in onda fino all’8 giorno, giorno della puntata finale.

Milly Carlucci

L’acchiappatalenti: il cast del programma

Come abbiamo detto in precedenza, i protagonisti di L’acchiappatalenti saranno alcuni vip che dovranno dimostrare di possedere anche loro i talenti e le abilità che i vari performer che si esibiranno di puntata in puntata mostreranno.

Ma chi sono i cinque vip protagonisti di L’acchiappasogni? Il primo è Teo Mammuccari, poi ci saranno Mara Maionchi, Nino Frassica, Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni.

L’acchiappatalenti: Milly Carlucci presenta il programma

Abbiamo detto che a presentare il programma è Milly Carlucci, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha così parlato del suo L’acchiappatalenti: “È una gara tra cinque “acchiappatalenti” che saranno giudicati da una giuria. Dovranno riuscire a conquistare un talento tra quelli che mostreremo loro a scatola chiusa. Finita l’esibizione dovranno convincere il pubblico e la giuria a votare per loro”.