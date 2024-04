Ecco come fare a partecipare come pubblico a Striscia la Notizia e assistere dal vivo alle puntate del Tg satirico di Canale 5.

Striscia la Notizia è una dei programmi più amati (oltre che più longevi) dei canali Mediaset. Di anno in anno il telegiornale satirico continua a ottenere ottimi dati di ascolto, incollando su Canale 5 milioni di telespettatori. Ma c’è anche chi le varie puntate le segue dal vivo, in prima persona, direttamente dallo studio, restando seduto proprio di fronte al bancone dietro al quale ci sono i presentatori. Se anche voi vorreste assistere a una puntata dal vivo, ecco allora come fare per partecipare come pubblico a Striscia la Notizia.

Come partecipare come pubblico a Striscia la Notizia: i contatti

La società che si occupa di selezionare il pubblico di Striscia la Notizia (ma anche di tanti altri programmi televisivi delle reti Mediaset, come Verissimo o L’isola dei famosi) è Parterre: per poter inviare la propria candidatura e partecipare alle registrazione delle varie tra il pubblico in studio è quindi necessario mettersi in contatto con questa società.

Striscia la Notizia

Farlo è davvero semplice: è necessario inviare una mail all”indirizzo [email protected] con oggetto “Pubblico Striscia la Notizia“. Nel corpo della mail dovrete poi indicare i vostri dati personali: nome, cognome, data di nascita, città di residenza e il numero di cellulare o comunque un contatto telefonico, oltre al vostro indirizzo mail. Sarà poi direttamente l’agenzia Parterre a ricontattavi e fornivi tutte le indicazioni necessarie per far sì che possiate assistere dal vivo, tra il pubblico, a una puntata del tg satirico di Canale 5.

Ma da dove vengono trasmesse tutte le varie puntate di Striscia la Notizia? Il tg satirico di Canale 5 va in onda dallo Studio 14 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese: è quindi lì che bisogna recarsi per vedere le puntate dal vivo.