Mare fuori arriva in Spagna: ecco il remake della serie TV ambientata all’IPM di Napoli, il titolo sarà Mar afuera.

Qual è una delle serie TV italiane di maggiore successo degli ultimi anni? La risposta è molto semplice: Mare fuori. La serie, che è trasmessa da Rai 2, ha avuto un successo incredibile sin dalla prima stagione e ha saputo conquistare spettatori di qualunque età, dai più giovani a quelli più adulti. E il successo è anche aumentato con il passare delle stagioni e neanche l’uscita di scena di alcuni dei protagonisti principali lo ha fermato. Ora Mare fuori è pronta ad abbandonare i confini nazionali e a conquistare anche il pubblico all’esterno: in Spagna sono infatti al lavoro per il remake il cui titolo Mar afuera.

Dove vedere Mare fuori spagnolo in streaming?

Ma la versione spagnola di Mare fuori sarà possibile vederla anche in Italia? Potrebbe essere molto curioso vedere la storia di Chiattillo, Naditza, Carmine, Ciro e tutti gli altri in un contesto come quello del carcere minorile spagnolo ma, almeno per il momento, non ci sono ancora notizie riguardo alla possibilità di vedere Mar afuera anche in Italia, magari su qualche piattaforma streaming (ricordiamo che la versione originale, Mare fuori, è disponibile anche sul catalogo di Netflix oltre che su RaiPlay), ma c’è ancora tempo: d’altronde la serie TV remake deve ancora essere prodotta.

IPM Mare fuori, Napoli

Mar afuera: le anticipazioni sul Mare fuori spagnolo

Il protagonista principale di Mar afuera sarà Alvaro, un ragazzo musicista di 17 anni, proveniente da una famiglia benestante, che in seguito a un incidente che porta alla morte di un suo amico finisce in carcere minorile. Facile quindi intuire come Alvaro non sia che la versione spagnola di Filippo, ovvero Chiattillo (che è interpretata da Nicolas Maupas).

Ci sono però anche delle differenze tra la versione italiana e quella spagnola di Mare fuori. La prima stagione della versione spagnola sarà composta da soli otto episodi, quelli della versione italiana erano invece dodici.