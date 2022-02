Killing Eve 4 segnerà l’epilogo della serie televisiva guidata dalle magistrali Sandra Oh e Jodie Comer, autentico valore aggiunto del cast.

Ci sono delle buone e delle cattive notizie. Partendo da quelle buone, Killing Eve 4 approderà anche in Italia, con i diritti che, in tale occasione, se li è accaparrati Tim Vision. La cattiva è che la quarta sarà pure l’ultima stagione della serie con Sandra Oh e Jodie Comer, come ha confermato il network AMC, responsabile della sua messa in onda negli States. Ecco, dunque, tutto ciò che ci aspetta nelle otto puntate conclusive dello show.

Killing Eve 4: a quando l’uscita in Italia?

Telecomando e schermo TV

Il debutto negli Stati Uniti è in programma il 27 febbraio sui canali AMC e BBC America. In Italia sarà possibile gustarsi gli episodi a partire dal 28 febbraio su Tim Vision che, all’interno proprio catalogo, detiene pure le tre precedenti stagioni.

Killing Eve 4: la trama

Dopo il catartico incontro sul Tower Bridge alla fine della S3, Eve Polastri e Villanelle tenteranno di risolvere il loro legame ossessivo. Eve si imbarcherà in una missione vendicativa, mentre Villanelle proverà a entrare in una comunità spirituale per riscattare la sua immagine. Una conferma ulteriore concerne la direzione narrativa dello spettacolo.

In linea con il passato, caratterizzate da uno showrunner ogni volta diverso (Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell e Suzanne Heathcote), pure nella S4 assisteremo a un passaggio di consegne, con le redini a Laura Neal, celebre soprattutto per essersi occupata di Sex Education.

Il cast di Killing Eve 4

La produzione farà principalmente leva sulle doti recitative di Jodie Comer, nei panni di Villanelle, e Sandra Oh, con il personaggio Eve Polastri. Nominate migliore attrice protagonista in una serie drammatica, rispettivamente agli Emmy Awards e ai Golden Globe, stanno ricevendo parecchie offerte da Hollywood. Onde evitare di perderle in corsa, i dirigenti della BBC hanno confermato la S4 ancor prima del lancio della S3.

Al loro fianco ritroveremo Kim Bodnia (Konstantin), Owen McDonnell (Niko) e Fiona Shaw (Carolyn). Durante la scorsa stagione, Owen McDonnell è tornato sotto le sembianze di Niko Polastri e Sean Delaney nelle vesti di Kenny: se quest’ultimo è stato ucciso, perciò un comeback appare alquanto improbabile (ma non impossibile!), Niko è stato gravemente ferito e ha ordinato a Eve di stare lontano da lui, di conseguenza la conferma resta in dubbio.

Nel mentre, Camille Cottin (Helene) è stata promossa a membro del cast principale, Anjana Vasana è stata scritturata per impersonare Pam, una giovane nuova assassina in addestramento il cui lavoro nell’impresa funeraria di famiglia le ha dato conforto dalla relazione con un fratello prepotente, secondo Variety. Nel frattempo, Robert Gilbert impersonerà Yusuf, un ex membro dell’esercito che aiuterà Eve a vendicarsi. Infine, Marie-Sophie Ferdane avrà un ruolo ricorrente come Gunn, afflitta da “più problemi di Villanelle”.

Killing Eve 4: il trailer

In lingua originale è disponibile il teaser trailer della S4. Ve lo proponiamo di seguito:

Le location di Killing Eve 4

Stando alle premesse, le riprese della S4 avrebbero dovuto tener luogo in varie località europee. Non sappiamo dove sarà ambientata, ma in passato la scelta è ricaduta su Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona, ​​Bucarest e la Toscana.

