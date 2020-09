Kill Bill Volume 1 è il quarto film diretto da Quentin Tarantino: ecco quali sono le varie location utilizzate per la pellicola.

Dopo Le Iene, Pulp Fiction e Jackie Brown, Quentin Tarantino ha portato nelle sale cinematografiche Kill Bill. Il regista ha diviso la pellicola in due parti, o meglio, in due volumi: il primo è uscito nel 2003 ed è stato immediatamente un grande successo a livello internazionale. Come fatti in quasi tutte le sue opere il regista ha diviso la storia in capitoli, che non seguono però l’ordine cronologico della storia narrata. Vediamo ora quali sono le location di Kill Bill: Volume 1.

Kill Bill: Volume 1, le location del film

Kill Bill: Volume 1 si apre con uno sposa gravemente ferita in una chiesa che si trova esattamente a El Paso. L’ospedale nel quale è ricoverata la protagonista è il St Luke’s Medical Center di Pasadena, in California.

Anche la casa di Vernita Green, nella quale la protagonista si reca quando inizia la sua storia di vendetta, si trova a Pasadena, per l’esattezza sull’Atlas Street.

Fonte foto: https://www.facebook.com/KillBillMovie/

Oltre che negli Stati Uniti, Kill Bill: Volume 1 è in parte ambientato anche in Giappone ed è proprio nello stato asiatico che Quentin Tarantino ha girato la seconda parte del film: tra i luoghi che si possono facilmente riconoscere mentre la protagonista sfreccia in moto con la sua tuta gialla c’è il Rainbow Bridge di Tokyo.

La Casa delle Foglie Blu, dove avviene la resa dei conti tra la protagonista e O-Ren è invece il ristorante Gonpachi sempre di Tokyo.

Kill Bill: Volume 1, il cast del film

La protagonista di Kill Bill, Beatrix Kiddo, è interpretata da Uma Thurman. Lucy Liu è invece O-Ren. A dare il volto a Vernita Green è Vivica A. Fox, mentre David Carradine è Bill. Nel cast del film troviamo poi anche Daryl Hannah nei panni di Elle Dave, Michael Madsen in quelli di Budd e Sonny Chiba che interpreta Hattori Hanno.

Fonte foto: https://www.facebook.com/KillBillMovie/