Christian Vieri mette in vendita villa Bifolchi. La magione è stata utilizzata per le riprese del videoclip Una vita da bomber.

Vi piacerebbe vivere nella stessa dimora di un grande calciatore del calcio italiano? Beh il vostro sogno potrebbe tramutarsi in realtà. La famiglia Vieri, infatti, ha messo in vendita la villa dei Bifolchi a Calvana, vicino Prato. Il costo? Si aggira intorno ai sei milioni e mezzo di euro ed è dotata di tutti i comfort. Per chi non lo sapesse, inoltre, proprio la villa dei Bifolchi è stato anche il set del videoclip Una vita da bomber, che Vieri ha deciso di girare tra l’immenso giardino e la piscina.

Villa Bifolchi in vendita: Vieri vende la sua dimora

Novecento metri quadri più altri cento metri quadri occupati da una dependance. Ma non è tutto. Secondo i ben informati, infatti, la villa messa in vendita dalla famiglia Vieri possiede anche un’immensa distesa verde di circa 12 ettari. La villa, inoltre, è dotata anche di una piscina, lunga ben 17 metri, e ovviamente gode di un’ottima vista panoramica.

All’interno, così come all’esterno, inoltre, la casa è dotata di ampi spazi con ogni genere di comfort. Oltre a esserci dei saloni grandissimi, arredati fin dai minimi particolari, inoltre, è presente anche una jacuzzi, una palestra e infine anche una sauna.

La casa si compone di due livelli: al piano terra c’è un salone di oltre 200 metri quadri, una cucina abitabile e un bagno che viene utilizzato essenzialmente dagli ospiti della villa.

Al piano superiore, invece, c’è la zona notte che consta di ben sei camere da letto, cinque bagni, un ufficio. E ancora presente anche l’angolo lavanderia, una palestra, una sauna, vasca idromassaggio e cromoterapia.

La villa del videoclip Una vita da bomber

La casa in questione, inoltre, è stata scelta anche dallo stesso ex calciatore come location per le riprese del videoclip del brano Una vita da bomber. Nel video, inoltre, compaiono anche la moglie Costanza Caracciolo, Lele Adani e Nicola Ventola.