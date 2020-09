Il 14 settembre si aprirà la porta della casa più famosa della televisione italiana: quella del Grande Fratello Vip. Ecco i concorrenti e gli opinionisti.

La casa più famosa della televisione italiana riapre la propria porta: stiamo ovviamente parlando della casa del Grande Fratello Vip. La prima puntata andrà in onda lunedì 14 settembre, come sempre su Canale 5: alla conduzione confermato, per il secondo anno, Alfonso Signorini, mentre gli opinionisti in studio saranno Pupo (già presente nella passata edizione) e Antonella Elia, che quest’anno prenderà il posto di Wanda Nara. Gli inquini della casa più spiata d’Italia saranno 20, nove in meno della scorsa edizione.

Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti

I 20 concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 non sono equamente divisi tra uomini e donne: sono infatti 9 i primi e 11 le seconde.

ALFONSO SIGNORINI

Tra le concorrenti donne troviamo la showgirl Elisabetta Gregoraci, la modella e influencer Francesca Pepe, la conduttrice televisiva Stefania Orlando, la contessa Patrizia De Blanck, la showgirl Flavia Vento, la modella Dayane Mello, la conduttrice Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, la showgirl Matilde Brandi, le attrici Myriam Catania e Adua Del Vesco.

I concorrenti uomini di questa edizione del Grande Fratello Vip sono invece il cantante Fausto Leali, l’opinionista televisivo Francesco Oppini, l’influencer Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio, il calciatore Enock Barwuah (il fratello del più celebre Mario Balotelli), l’attore Pierpaolo Petrelli, lo scrittore Fulvio Abbate, l’ex tronista Andrea Zelletta e l’attore Massimiliano Morra.

Grande Fratello Vip: le edizioni precedenti

Quella che inizierà il prossimo 14 settembre sarà la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Le prime tre sono state condotte da Ilary Biasi (Alfonso Signorini era l’opinionista in studio) e sono state vinte rispettivamente da Alessia Macari, Daniele Bossari e Walter Nudo. La quarta edizione, condotta da Alfonso Signorini, è stata invece vinta da Paola Di Benedetto.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/