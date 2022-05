Il sogno di un abito da sposa romantico, da sogno ma senza spendere troppo è possibile. Scoprite la collezione bride di Kiabi.

Il 2022 si prevede come l’anno di boom dei matrimoni e spose, damigelle ed invitate sono prontissime a rispondere all’appello. Croce e delizia la scelta dell’abito per le spose è un momento molto speciale: si ha tanta voglia di incontrare l’abito perfetto, indossare qualcosa di unico ma allo stesso tempo riuscire anche a non far piangere troppo il portafogli. Con l’avvento della tendenza boho-chic in voga per il bride look già da un po’, l’abito da sposa essenziale e low cost ha fatto il suo capolino e il marchio francese Kiabi è stato uno dei primi a lanciare questo tipo di collezione.

Abiti da sposa Kiabi 2022: i due modelli boho della collezione in esclusiva online

Leader del fast fashion francese, nel lontano 2015 Kiabi vedeva già lontano: le richieste della clientela di abiti da sposa incantevoli ed economici è una sfida che il marchio ha colto immediatamente dando vita ad una collezione essenziale composta da due modelli. Si tratta di modelli semplici con qualche piccola variazione, così da poter incontrare i gusti di tutte: niente quindi di troppo particolareggiato se non piccoli dettagli in pizzo.

Un modello, in viscosa, è caratterizzato da un corpetto interamente in pizzo, con scollo a V e bottoncini che arrivano fino alla vita, enfatizzata da una fascia a righe che virano verso un leggero drappeggio ad inizio gonna: l’effetto è una silhouette semplice, un abito dinamico e comodo, perfetto per una sposa che desidera muoversi con libertà e magari anche concedersi qualche danza. L’altro modello si diversifica perché presenta il pizzo solo dietro la schiena ed è totalmente in viscosa. Entrambi i modelli hanno un costo di 80 euro.

Gli accessori per valorizzare gli abiti da sposa boho-chic

Un abito da sposa boho-chic ci permette di rendere il nostro look più originale e valorizzarlo con accessori luminosi e scintillanti: oltre quindi ad essere low cost, il loro pregio è quello di poter essere personalizzati con una cintura gioiello ad esempio, o di puntare anche su bijoux dai colori più luminosi come l’oro e anche maxi, come bracciali doppi o collane minimal composte da pietre preziose.

Anche i capelli possono essere raccolti in un’acconciatura più sofisticata, impreziosita anche da accessori con cristalli o perle. E perché non rendere ancora più romantica la nostra acconciatura con una coroncina di fiori o un diadema. Scegliendo un abito semplice possiamo giocare e osare di più con tocchi personali per sentirci delle spose uniche.

Riproduzione riservata © 2022 - DG