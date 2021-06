Dopo la nascita della loro bambina Orlando Bloom e Katy Perry hanno deciso di concedersi una meritata vacanza all’insegna dell’amore.

Tra baci e spritz Katy Perry e Orlando Bloom hanno optato per l’Italia per la loro prima vacanza da neo genitori, e per la precisione Venezia. I due si sono scattati una foto di rito sul ponte di Rialto e a seguire si sono concessi un giro in gondola con la piccola Daisy Dove, la figlia nata lo scorso 26 agosto. Con la coppia sarebbe stato presente persino il cagnolino Buddy, giunto in casa Perry-Bloom alla scomparsa dell’altro amico a quattro zampe, Mighty.

Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza a Venezia

Dopo oltre un anno di chiusure a causa dell’emergenza Coronavirus le star di fama intenzionale tornano a godersi le bellezze dell’Italia: tra queste vi sono senza dubbio Katy Perry e Orlando Bloom, che hanno scelto di optare per una fuga romantica a Venezia insieme alla loro bambina e al loro amico a 4 zampe. La coppia sembra essere più felice che mai della scelta fatta, e sui social sono stati loro in prima persona a condividere alcune immagini del soggiorno in laguna.

La coppia sembra essere serena ora che ha realizzato il sogno di allargare la famiglia: ad agosto 2020 i due sono diventati genitori della piccola Daisy Dove. Bloom era già padre di Flynn, nato dalla sua precedente relazione con Miranda Kerr.

Il presunto matrimonio top secret

Da tempo si vocifera che i due siano convolati a nozze in gran segreto, ma la notizia non ha mai ricevuto conferme o smentite. Nel 2019 sarebbe giunta la fatidica proposta fatta dall’attore alla famosa cantante, e poi le nozze – in programma per il 2020 – sarebbero slittate a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel frattempo la coppia ha annunciato l’arrivo della prima figlia, e in tanti si chiedono se presto annunceranno anche i loro attesi fiori d’arancio.