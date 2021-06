La principessa Amalia d’Olanda ha pubblicamente rinunciato all’indennità da 1,6 milioni di euro che le sarebbe spettata dai suoi 18 anni.

Il 7 dicembre 2021 Catharina Amalia d’Olanda, primogenita di Maxima d’Olanda e del re Guglielmo Alessandro, compirà 18 anni. La principessa ha però fatto sapere – con una lettera indirizzata al primo ministro Rutte e pubblicata sul sito dell’emittente pubblica Nos – di voler rinunciare all’indennità da 1,6 milioni di euro che le sarebbe spettata per diritto (come agli altri membri della famiglia reale) al raggiungimento del suo 18esimo anno d’età. “La cosa mi mette decisamente a disagio, almeno fino a quando potrò offrire così poco in cambio, a maggior ragione in un momento in cui altri studenti stanno vivendo un periodo molto più difficile a causa del Covid”, ha fatto sapere la principessa nella sua lettera aperta, e ancora: ”Voglio guadagnare quei soldi e non riceverli per diritto acquisito”.

Con una scelta senza precedenti, la principessa Amalia d’Olanda ha rinunciato all’indennità che le sarebbe spettata di diritto al raggiungimento del suo 18esimo anno d’età. L’erede al trono ha anche fatto sapere che rimborserà allo stato i 300mila euro di reddito annui a cui aveva diritto mentre studiava e non richiederà gli 1,3 milioni di euro per le sue spese fino a quando non svolgerà incarichi ufficiali per la Corona. Amalia d’Olanda ha dichiarato di aver preso questa decisione perché si sentirebbe a “disagio” pensando ai tanti studenti suoi coetanei che, a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno vivendo un momento decisamente problematico.

Chi è la primogenita dei reali olandesi

Catharina Amalia è la primogenita della Regina Maxima Zorreguieta (che nel 2018 ha perso sua sorella Inés) e del Re Guglielmo Alessandro. I due hanno avuto tre figlie: oltre alla principessa Catharina sono genitori delle principesse Alexia e Ariane, nate rispettivamente nel 2005 e nel 2007.