Paola Ferrari è diventata trend topic oltre i confini nazionali a causa dei suoi “strafalcioni” durante la partita Francia-Germania.

Lo scivolone di Paola Ferrari durante la diretta dedicata agli Europei ha varcato i confini nazionali: su Twitter in tanti hanno commentato la gaffe commessa dalla “giornalista italiana” che non ha “azzeccato i nomi dei calciatori”. Si da il caso infatti che la Ferrari abbia pronunciato male i nomi di ben 4 giocatori da lei elencati, ovvero Hummels, Mbappé, Pogba e Varane (da lei rispettivamente pronunciati Homeless, Mappé, Pobgall e Varenne).

Paola Ferrari e i nomi del calciatori pronunciati sbagliati

Paola Ferrari si è attirata contro l’ironia dei social per uno scivolone commesso durante la partita tra Francia-Germania, dove ha elencato i nomi di alcuni calciatori stranieri sbagliando completamente la pronuncia. La vicenda è rapidamente rimbalzata sui social, dove in tanti hanno ironizzato sulla gaffe della giornalista.

Paola Ferrari

“Paola Ferrari, giornalista sportiva della RAI, finora non ha disputato un buon torneo. Pronuncia tutti i nomi – tranne quelli degli Azzurri ovviamente – sbagliati”, ha scritto un utente straniero su Twitter.

Il caso degli slip in diretta tv

Come se non bastasse oltre all’ironia social la Ferrari è finita nelle ultime ore nell’occhio del ciclone anche per un’inquadratura (involontaria) dei suoi slip. Durante la diretta a Euro 2020 la giornalista ha accavallato le gambe e, senza rendersi conto di essere ripresa, ha involontariamente mostrato i suoi slip a favore di inquadratura. Il video è rapidamente rimbalzato sui social dove in tanti hanno paragonato la scena a quella di Sharon Stone in Basic Instict. A Un giorno da pecora la stessa Ferrari ha commentato l’episodio affermando: “L’inquadratura? Beh, è capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto…”. La giornalista commenterà anche lo scivolone commesso con la pronuncia sbagliata dei calciatori?