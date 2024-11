Kate Middleton, spunta il labiale sospetto sul Principe William: ecco cosa ha detto

Curioso retroscena inedito relativo a quelle che sarebbero state alcune parole di Kate Middleton sul marito, il Principe William.

Le vicende della Famiglia Reale Inglese restano sempre di grande interesse. In queste ore, quasi tutti i componenti della Royal Family si sono mostrati in pubblico in occasione del Remembrance Day. Qui, la Principessa Kate Middleton sarebbe stata pizzicata in un commento particolare relativo a suo marito, il Principe William…

Kate Middleton, il labiale sospetto sul Principe William

La Royal Family, come detto, è stata protagonista nelle ultime ore di una uscita pubblica in occasione del Remembrance Day. A suscitare l’interesse dei media è stata soprattutto Kate Middleton che è stata raggiunta sul balcone sopra il monumento alle vittime del Cenotafio da Sophie Wessex, la moglie del principe Edoardo, fratello minore di Re Carlo. In questa occasione, la donna avrebbe fatto un commento sul look del marito.

Principe William e Kate Middleton

Secondo quanto riportato dal Sun, pare che la Principessa del Galles si sia lasciata andare ad un commento sul marito William ed in particolare sulla sua barba. Il labiale della donna è stato analizzato da alcuni esperti del settore che hanno dato la propria opinione.

In primis ha detto la sua Nicola Hickling. Secondo l’esperto Wessex avrebbe chiesto a Middleton un pensiero sulla barba del principe. Kate avrebbe quindi detto: “La trovo piuttosto eccitante. Gli dona molto”.

Diverso il commento di Kayleigh Harris secondo cui “Kate non ha detto che trova la barba del marito eccitante ma, invece, che non sarebbe mai perfettamente in ordine”.

L’assenza di Camilla al Remembrance Day

All’evento pubblico, come noto, non ha preso parte la Regina Camilla alle prese con una infezione toracica. Da quanto si apprende, la Regina ha rispettato due minuti di silenzio in privato mentre seguiva la cerimonia in diretta televisiva da casa. Inoltre, secondo fonti citate dai tabloid britannici, la donna è rimasta piuttosto addolorata per il suo impedimento.