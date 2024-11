Maria De Filippi perde la pazienza: gesto inaspettato a Uomini e Donne

Anche la Queen di Mediaset si arrabbia ogni tanto: il gesto di Maria De Filippi a Uomini e Donne verso Tina Cipollari.

Movimentazioni interessanti a Uomini e Donne per quanto riguarda il trono over ma anche qualche “sgridata” inattesa. Protagonista Gemma Galgani e il suo cavaliere, ma pure Maria De Filippi e l’opinionista Tina Cipollari che, come sempre, esagera e, come in questo caso, viene rimproverata dalla padrona di casa.

Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e Donne

Nel corso della recente puntata di Uomini e Donne è stato dato molto risalto alla conoscenza di Gemma Galgani con il suo corteggiatore. Tra i vari momenti andati in onda si è vista anche un’esterna tra loro che ha generato diversi commenti anche da parte di Tina Cipollari che è stata “fermata” in modo inatteso da Maria De Filippi.

Maria De Filippi

La Cipollari ha iniziato a commentare un’esterna di Gemma con il suo cavaliere spiegando alla dama che, secondo lei, lo stesse provocando troppo: “Gemma, lo stai provocando troppo. Stai esagerando. Tutte queste cose, il cavallo, il biscotto, sono tutte cose, messaggi che lanci a lui. ‘Il bacio al cavallo, tu non mi baci'”.

Insomma, stando al racconto della Cipollari, Gemma stava esagerando. Nel spiegare tale situazione, però, l’opinionista ha esagerato con i doppi sensi arrivando inizialmente ad essere ripresa dalla De Filippi che ha iniziato a perdere la pazienza: “Ma dai Tina, Tina. Sono qua, dove ti giri…”.

Il gesto verso la Cipollari

Successivamente, sempre la Cipollari ha continuano con i suoi doppi sensi a proposito di Gemma parlando di “biscotto” e di “cancello” facendo allusioni decisamente piccanti.

Proprio per questa ragione, in modo inatteso, la De Filippi ha optato per una piccola “sfuriata” con annesso gesto: “Tina, ma oggi che ti ha preso? Abbassiamo (il microfono ndr). Hai fatto un parallelismo sbagliato”.

Da qui, appunto, la chiusura del microfono della Cipollari che ha cercato di parlare in ogni modo: “Apritemi, apritemi devo parlare”, ha detto facendo scatenare le risate del pubblico e del mondo social.