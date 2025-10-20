Karol – Un uomo diventata papa racconta la storia di Karol Wojtyla: dalla giovinezza fino al giorno della sua elezione. Ecco dove è stato girato il film.

Giovanni Paolo II non è stato solamente un papa, ma è stato anche uno dei personaggi storici più importanti e influenti del secolo scorso. La sua storia, dalla giovinezza in Polonia fino al giorno delle sue elezione in Vaticano, è raccontata nel film Karol – Un uomo diventato papa. Film per la tv diretto da Giacomo Battiato che era stato trasmesso per la prima volta su Canale 5 nel 2005. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi scelti dal regista per girare la propria pellicola.

Karol – Un uomo diventato papa: le location del film

Quando a Giovanni Paolo II è stato riferito che sarebbe stato girato un film sulla sua vita, il pontefice ha risposto con una battuta: “Siete matti a voler fare un film su di me”.

Le riprese della pellicola sono iniziate l’11 settembre del 2004 e sono terminate il 3 dicembre dello stesso anno. La maggior parte delle scene sono state girate in Polonia (dove è anche ambientata tutta la prima parte del film), per la precisione nelle città di Malopolskie e Wadowice.

La seconda parte di Karol – Un uomo diventato papa è stata invece in Italia, a Roma, e al Vaticano.

Karol – Un uomo diventato papa: il cast del film

Ad avere l’onere e l’onore di interpretare Karol Wojtyla è stato l’attore polacco Piotr Adamczyk, nel cast del film sono poi presenti anche Malgorzata Bela, Hristo Shopov, Lech Mackiewicz, Ken Duken, Matt Craven e Kenneth Welsh.

Ma hanno lavorato a Karol – Un uomo diventato papa anche diversi attori italiani come Raoul Bova, Ennio Fantastichini e Violante Placido.