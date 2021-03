Avete mai visto dove Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno vissuto una parte della loro vita coniugale? Vi portiamo a spasso tra le (ex) stanze dei divi.

La casa da favola di Justin Bieber e consorte sarebbe stata venduta dalla coppia a un prezzo da capogiro, anche se (pare) ci abbiano rimesso qualcosa rispetto alla somma sborsata per l’acquisto. Scopriamo dove hanno vissuto la loro favola d’amore per una breve (ma intensa) parentesi nel segno del lusso! Ecco la dimora delle star, tutt’altro che modesta…

Justin Bieber e Hailey Baldwin: dove viveva la coppia

La mega villa dei coniugi Bieber è stata spesso meraviglioso (e invidiato) scenario di post social della coppia di star, e dimostra il tenore di una vita extra lusso che non cede a compromessi. Marito e moglie vi hanno trascorso i primi anni del loro matrimonio (celebrato in gran segreto nel 2018) e ora non vivono più in quel nido da favola…

Justin Bieber Hailey Baldwin

La casa, infatti, è stata venduta e questo sarebbe merito di un altro nome noto del jet set: Dalton Gomez, fidanzato di Ariana Grande nonché affermato agente immobiliare! Scopriamo di più sulla location della prima abitazione di Justin Bieber e Hailey Baldwin.

La villa dei primi anni di nozze di Justin Bieber e Hailey Baldwin

La “vecchia” casa dei Bieber è a Beverly Hills, nel cuore esclusivo di Los Angeles. Secondo quanto emerso, la villa avrebbe una superficie di circa 600 metri quadri, incorniciati da un immenso giardino esotico per cui le sarebbe stato dato il soprannome “The Tropics“.

All’interno, niente sarebbe lasciato al caso, dagli arredi (con la nota dominante del rovere) ai comfort. 5 camere da letto, 7 bagni extra lusso, sala bar, sala cinema, piscina a sfioro e area relax all’esterno… Serve altro? Non si direbbe, a giudicare dal fatto che non sarebbe stato poi così difficile trovare un acquirente (la cui identità sfugge alle grinfie del gossip)…

Il prezzo della casa di Justin e Hailey Bieber

Se vi state chiedendo quale sia l’entità astronomica dell’affare concluso dalla coppia con il nuovo proprietario, la risposta potrebbe sembrare piuttosto “deludente”: i coniugi l’avrebbero venduta a 8 milioni di dollari, cioè 500mila in meno degli “sforzi” economici per l’investimento con cui se la aggiudicarono nel 2018!

Un costo relativamente contenuto se si pensa che i due si sono trasferiti in una casa decisamente più sfarzosa – sempre a Los Angeles – del valore di oltre 25 milioni di dollari!