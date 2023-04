Joe Biden ha declinato l’invito per la cerimonia di incoronazione di re Carlo. Ci sarà invece la first lady Jill Biden.

Continua a far parlare il mondo intero la cerimonia di incoronazione di re Carlo, probabilmente la più attesa nella storia della corona britannica. Se ad accendere l’entusiasmo erano stati, negli scorsi giorni, gli inviti recapitati a moltissimi personaggi illustri dell’intero pianeta, realizzati con decorazioni in stile medievale davvero eleganti, a far discutere sono gli inviti declinati dai più importanti governanti. Oltre ad alcuni cantanti, come Adele o Ed Sheeran, ha deciso di dare forfait a uno degli eventi dell’anno anche il leader di una potenza mondiale: Joe Biden.

Incoronazione re Carlo: Joe Biden rinuncia

Joe out, Jill in. Questo il clamoroso annuncio dato dalla Casa Bianca sul proprio sito ufficiale. A quanto pare il presidente degli Stati Uniti d’America avrebbe deciso di declinare gentilmente l’invito. Tuttavia, ha assicurato che non mancherà a un evento così importante, in sua vece, la consorte Jill Biden.

Jill Biden

Si legge nella nota: “Il presidente Joseph R. Biden, Jr. ha parlato oggi con il re Carlo III, sottolineando la forza delle relazioni tra i nostri Paesi e l’amicizia tra i nostri popoli. Il presidente si è congratulato con il re per la sua imminente incoronazione e lo ha informato che la First Lady Jill Biden non vede l’ora di partecipare a nome degli Stati Uniti d’America“. Il numero uno della Casa Bianca ha anche assicurato di essere desideroso di incontrare il nuovo re in una data futura.

Se dunque all’evento presenzieranno, stando alle anticipazioni del Telegraph, leader come la regina Margherita II di Danimarca, il re Felipe VI di Spagna, Abdullah II e la regina Rania di Giordania, oltre ai presidenti di Irlanda, Francia, Spagna, Belgio e Giappone, mancherà incredibilmente il numero uno degli Stati Uniti. Ma a cosa è dovuta questa scelta piuttosto clamorosa?

Perché Biden ha declinato l’invito

Sono diverse le motivazioni che potrebbero aver portato Biden a rinunciare a questa opportunità. Secondo qualcuno la ragione principale sarebbe la sua età molto avanzata (va per gli 81 anni), che non gli permette di partecipare a tutti gli impegni nel suo calendario. Considerando che il presidente è in Europa da qualche giorno, e vi rimarrà ancora per un po’, sarebbe stato troppo stancante inserire un secondo viaggio intercontinentale così presto. Le priorità nella sua agenda sarebbero state altre.

Al di là di queste ragioni, ci sarebbe però un’altra motivazione alla base della scelta di Biden. E sono motivazioni di carattere storico. Può sembrare strano, ma nessun presidente degli Stati Uniti ha preso parte alla cerimonia d’incoronazione di un sovrano del Regno Unito. Aveva preferito evitare tale esperienza anche l’ultimo presidente che ne avrebbe avuto l’opportunità, Dwight Eisenhower. Nel 1953 l’ex inquilino della Casa Bianca decise di disertare alla cerimonia d’incoronazione di Elisabetta II, lasciando che a rappresentarlo fosse una delegazione presidenziale.

