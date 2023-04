Sogni d’oro, le frasi migliore: le citazioni e gli aforismi più belli per augurare una splendida notte a una persona speciale.

Quante volte, mentre sei a letto e stai per addormentarti, ti capita di pensare a una persona speciale ma momentaneamente lontana da te? E quante volte avresti voluto inviargli un messaggio di buonanotte in grado di regalargli una grande emozione? Fortunatamente per augurare buonanotte e sogni d’oro, di frasi ne sono state scritte moltissime da autori famosi o rimasti anonimi. Poesie, aforismi e citazioni non mancano per cercare di rasserenare la mente di chi ami e per addolcire il suo cuore nell’attimo prima di chiudere gli occhi. Se stai cercando alcune delle migliori, in questo articolo proveremo a suggerirti alcune delle più emozionanti in assoluto.

Le migliori frasi per augurare sogni d’oro

Ma cosa intendiamo con “sogni d’oro”? Semplicemente dei sogni molti piacevoli e vividi, che possono sembrare così reale da far svegliare ancora più felici di quando ci si era addormentati. Molti credono che i sogni d’oro possano essere un segno di buona fortuna o di prosperità futura, e in effetti possono avere un impatto positivo sulla salute mentale e sull’umore.

Tuttavia, è importante ricordare che sono solo una parte normale dell’esperienza onirica e che non garantiscono alcuna forma di successo o felicità nella vita reale. Allo stesso modo, sperimentare sogni spiacevoli o incubi non dovrebbe essere motivo di preoccupazione, dal momento che si tratta di una parte normale dell’esperienza del sonno e non hanno necessariamente alcun significato profondo. In generale, godersi i sogni d’oro come una parte naturale e piacevole della vita può essere un modo per aumentare la felicità e la soddisfazione generale.

Proprio per questo, ti proponiamo in questo paragrafo una serie di frasi per poter augurare sogni d’oro alle persone che ami:

– E stanotte pensami che sognarti sarà più facile. Sogni d’oro.

– Spegniamo la luce e accendiamo la speranza, affinché domani sia un giorno migliore.

– Sognare rimane la strada più bella per arrivare a domani. Sogni meravigliosi.

– Allora è confermato? Ci vediamo alla stessa ora, nello stesso sogno? Non mancare!

– Mi piace pensare che ogni stella che vediamo sia una persona cara, che veglia su di noi. Mi piace pensare, che ogni soffio di vento sia il nostro angelo custode.

– Che la luna ti culli, che una stella ti vegli, che la notte ti porti i sogni più belli. Buonanotte e sogni d’oro.

Aforismi per dare la buonanotte

I messaggi della buonanotte sono un modo per esprimere affetto e attenzione verso una persona importante prima di andare a dormire. Servono per far sapere che pensiamo a lei e che ci preoccupiamo per il suo benessere, anche quando non siamo fisicamente presenti. Inoltre, possono aiutare a creare un senso di connessione e vicinanza emotiva, specialmente quando si tratta di una persona lontana o di una relazione a distanza.

I messaggi della buonanotte possono anche avere un effetto calmante e rilassante sulla persona che li riceve, contribuendo a creare un’atmosfera positiva per un sonno riposante e rigenerante. Per questo non vanno sottovalutati. Ecco alcuni aforismi che puoi scrivere per mandare un bel message alla persona che ami:

– I sogni sono come le stelle. Basta alzare gli occhi e sono sempre là. (Jim Morrison)

– Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

– Quanto più chiudo gli occhi, allora meglio vedono, perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota; ma quando dormo, essi nei sogni vedono te. (William Shakespeare)

– Fuggiremo il riposo, fuggiremo il sonno, supereremo in velocità l’alba e la primavera e prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. (Paul Eluard)

– Ti amo senza sapere come, quando, o dove. Ti amo semplicemente, senza problemi o orgoglio. (Pablo Neruda)

– L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

– Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

– Di tutte le stelle tu sei la più bella, stella della sera. (Saffo)

– Segui i tuoi sogni, essi conoscono la via. (Kobe Yamada)

– Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

