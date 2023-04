Quali sono i momenti più iconici del Coachella? Da Rihanna ai Maneskin: vediamo quali sono le esibizioni passate alla storia del festival.

L’edizione 2023 del Coachella, uno dei festival più amati al mondo, sta per andare in scena. Per ingannare l’attesa possiamo dare uno sguardo ai momenti più iconici degli anni passati. Da Rihanna ai Maneskin, passando per Beyoncè: quali sono state le performance che sono passate alla storia?

Coachella, quali sono i momenti più iconici del festival?

C’è grande attesa per la nuova edizione del Coachella, in scena nel deserto californiano dal 14 al 23 aprile 2023. In attesa di scoprire le nuove tendenze glamour e musicali, i fan del festival si cullano con i ricordi dei momenti più iconici delle stagioni passate. L’attenzione, ovviamente, è rivolta soprattutto agli spettacoli live che hanno fatto la storia della manifestazione. Senza ombra di dubbio si parte dal 2012, quando Rihanna ha incantato i presenti con la sua esibizione. L’effetto sorpresa, visto che il suo arrivo non era previsto, ha lasciato tutti a bocca aperta. L’artista ha partecipato al dj set di Calvin Harris cantando We found the love insieme al pubblico.

Da Rihanna si passa all’edizione 2018 del Coachella, quando sul palco si è presentata Beyoncè. Lontana dalle scene da qualche anno, la pop star si è letteralmente scatenata e ha regalato ai fan uno show indimenticabile. L’anno seguente non è stato da meno: Ariana Grande è riuscita nell’impresa di riunire gli ‘Nsync, una delle boyband più famose al mondo, e li ha trascinati al festival. Justin Timberlake era assente, ma i presenti hanno comunque gradito la performance.

Ecco il video dell’esibizione di Ariana Grande al Coachella:

Coachella, i momenti più iconici del festival: dalle Blackpink ai Maneskin

Al Coachella del 2019 le Blackpink hanno dominato la scena, diventando la prima band femminile Kpop a esibirsi al festival californiano. Si passa all’edizione dello scorso anno, quella del 2022, dove le presenze super acclamate sono state due: Harry Styles e i Maneskin. Il primo ha prima duettato con Lizzo sulle note di I will survive e What makes you beautiful, poi con Shania Twain con il brano Man! I feel like a woman. I nostri Maneskin, invece, hanno portato in alto la bandiera italiana: è la prima band nostrana ad essersi esibita al Coachella.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG