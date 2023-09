Joe Bastianich ha voluto dedicare un post alla sua amica Barbara D’Urso e in tanti, tra i fan, lo hanno bersagliato di critiche.

Joe Bastianich e Barbara D’Urso sono buoni amici e insieme hanno trascorso anche alcune delle loro vacanze. Nelle ultime ore l’imprenditore ha condiviso sui social un curioso post che non ha mancato di attirare l’attenzione dei fan e si è mostrato nella stazione di Milano Centrale con un cartello con scritto “Free Barbara D’Urso”. La conduttrice al momento non ha commentato la vicenda, ma sui social c’è chi ha scritto: “Ma che ti sei rin***onito Joe?”, o ancora: “È come un film di orrore”, oppure: “Liberi noi da lei”.

Joe Bastianich: lo strano appello per Barbara D’Urso

Joe Bastianich ha attirato l’attenzione generale sui social facendo un insolito appello a Barbara D’Urso che, nelle ultime ore, ha svelato via social che starebbe trascorrendo un periodo a Londra per motivi di studio. Lei e il celebre imprenditore sono amici di vecchia data, ma al momento non è chiaro perché Bastianich abbia dedicato alla D’Urso il suo ultimo post o se la conduttrice commenterà la questione.

Intanto, su social, in molti non hanno perso l’occasione per rivolgere critiche e frecciatine ai due volti tv e sono in molti a chiedersi se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento Bastianich non ha svelato nulla di più, ma tra i fan c’è chi ha scritto: “Ma pure il cartellone hai sprecato”. Mentre un altro ha aggiunto: “Joe valla a trovare a Londra”.